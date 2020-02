Bijzonder: 62-jarige man zet nieuw wereldrecord ‘planking’ op ruim 8 uur

De Amerikaanse George Hood mag dan al wel 62 jaar zijn, maar dat betekent niet dat hij achter de geraniums weg zit te kwijnen. De ex-marinier is nog steeds superfit en heeft zelfs het nieuwe wereldrecord planking weten te vestigen: George wist maar liefst 8 uur lang op zijn tenen en onderarmen te balanceren.

George had in 2011 al eens het wereldrecord planking in handen, maar verloor het in 2016 aan de Chinees Mao Weidong. Sindsdien was hij vastbesloten om de titel weer in eigen handen te krijgen en trainde hij anderhalf jaar lang gemiddeld 7 uur op een dag.

Zware training

In een interview met CNN vertelt George over zijn zware training. “Ik zat 4 tot 5 uur in de plankhouding. En dan doe ik nog eens 700 push-ups per dag, 2000 sit-ups en 500 been-squats. Volgens de Guinness Worlds Records organisatie besteedde George zo’n 2100 uur aan planking als voorbereiding op zijn recordpoging.