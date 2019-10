7 dingen waar je nu mee moet stoppen als je geen griep wilt krijgen

Soms is het krijgen van de griep een kwestie van pech, maar je kunt natuurlijk wel je beste beentje voor zetten om de griep te voorkomen. Dat kun je doen door te stoppen met deze 7 alledaagse dingen.

Zodra je neus begint te lopen, je jeuk krijgt op verschillende plekken op je lichaam en je het om de haverklap weer koud of juist warm hebt, weet je dat je de griep te pakken hebt. Gelukkig helpen deze tips je om de virussen en bacteriën uit huis te houden.

1. Vergeet niet je duimen te wassen

Tijdens het wassen van je handen vergeten veel mensen ook hun duimen goed schoon te maken. Maar aangezien je je duim veel gebruikt tijdens het computeren of appen op je telefoon, is het belangrijk je duimen onder de kraan niet te vergeten.

2. Zet nooit je tas op de grond

Als je je tas in het restaurant op de grond zet, mee naar huis neemt en ‘m daar op het aanrecht dropt, dringen allerlei ongewenste bacteriën je huis binnen. Mocht je dit per ongeluk alsnog gedaan hebben, maak de tas en het aanrecht dan schoon met een mix van warm water en milde vloeibare gezichtszeep.

3. Houd tandenborstels uit elkaar

Hartstikke handig, zo’n bankje op de wasbak waar alle tandenborstels in staan. Maar dit is precies waar het misgaat. Als er ook maar iemand in huis het griepvirus heeft, is de kans groot dat door de tandenborstels de rest van de familie binnen een paar dagen ook plat op de bank ligt. Bedek daarom de tandenborstels of leg ze uit elkaar.

4. Handgrepen keukenkastjes schoonmaken

Misschien dat je tegenwoordig alle klinken in huis al meepakt tijdens een schoonmaakbeurt, maar de handgrepen van de keukenkastjes willen we nog weleens vergeten. Maar rond deze tijd van het jaar kun je dit toch maar beter wel doen. Deze handgrepen raakt iedereen in huis aan. Dus als er iemand ziek of ziek aan het worden is, is dat voor bacteriën een ideale manier om het virus over te dragen.

5. Niet achter je bureau lunchen

Een gemiddeld bureau is 100 keer viezer dan een normaal toilet. Dus dan kun je je wel voorstellen dat het niet zo slim (en smakelijk) is om achter je bureau te lunchen.

6. Neem je telefoon niet mee naar het toilet

Hoe verleidelijk het ook is om terwijl je op het toilet zit even Instagram of Facebook te checken, doe het liever niet. Laat je telefoon lekker in je zak of op tafel liggen. Je smartphone zit anders binnen de kortste keren onder de vieze bacteriën en ook daardoor loop je sneller de kans om de griep te krijgen. De bacteriën op je mobiel doodmaken, kun je het beste doen door ‘m schoon te maken met alcoholdoekjes.

7. Vervang je lakens elke 2 weken

Iedereen die bij jou in bed ligt, kan hetzelfde virus krijgen als jij en vice versa. Het is daarom verstandig om je lakens op tijd te wassen en te vervangen. Doe dit binnen 2 weken.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock