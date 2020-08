Deze 7 dingen wist je waarschijnlijk nog niet over linkshandigen

De wereld is ingericht voor de rechtshandigen. Dat kan soms vervelend zijn voor de linkshandigen, maar ook zij hebben een aantal voordelen.

“Het openen van een blik, aardappels schillen of het knippen met een schaar zijn bekende ongemakken. Zo’n vorkje in de snackbar met het kartelrandje aan de verkeerde kant, een anders draaiende kurkentrekker of een collegeblok waarvan het spiraal in de weg zit zijn minder bekend”, vertelt Sander Reijn, initiatiefnemer Linkshandigendag. En zo zijn er nog ontelbaar dingen in de wereld die we kunnen opnoemen, maar wat blijkt?

1. Linkshandigen zouden beter in wiskunde zijn

IFL Science deed onderzoek naar de wiskunderesultaten tussen linkshandigen en rechtshandigen. Wat bleek? Bij de simpele vraagstukken waren de resultaten hetzelfde, maar bij het ruimtelijk inzicht scoorden de linkshandigen beter. Dit komt omdat de rechterhersenhelft van linkshandigen groter is. Een echte wiskundeknobbels dus.