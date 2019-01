7 fouten die je waarschijnlijk maakt met je droogshampoo

Droogshampoo helpt niet alleen tegen vette lokken, het kan ook nog eens textuur én volume toevoegen aan je haar. Helaas gebruiken veel vrouwen het op de verkeerde manier.

Hier zeven fouten die je niet moet maken bij het gebruiken van droogshampoo.

Advertentie

1. Je neemt niet voldoende afstand

Om een lelijke witte waas op je haar te voorkomen, is het belangrijk dat je de droogshampoo zo’n 30 centimeter van je hoofd houdt tijdens het sprayen.

2. Je bent iets te royaal met het aanbrengen

Wanneer je lokken heel vet zijn, is het verleidelijk om een flinke dosis droogshampoo in je haar te sprayen. Maar wees hier voorzichtig mee: je wilt niet dat je haar er straks dof en grijzig uitziet.

3. Je brengt het verkeerd aan

Veel vrouwen sprayen de droogshampoo over hun hele haar heen, terwijl dit eigenlijk niet nodig is. Alleen de bovenkant is vaak al genoeg, omdat de onderkant van je haar veel minder vet is dan de bovenkant.

4. Je masseert het niet goed in

Zorg ervoor dat je na het sprayen de droogshampoo goed met je vingertoppen verspreidt óf goed doorborstelt. Op die manier voorkom je een lelijke witte waas.

5. Je gebruikt de verkeerde kleur

Veel merken hebben tegenwoordig speciale droogshampoos voor brunettes en blondines. Zo hoef je niet meer met de verkeerde kleur rond te lopen.

6. Je laat het niet intrekken

Wacht na het sprayen nog even met het inmasseren. Het is belangrijk dat het product eerst goed intrekt, zodat het de olie in je haar kan absorberen.

7. Je gebruikt het elke dag

Wanneer je té vaak droogshampoo gebruikt, kan het een averechts effect hebben en je haar juist vet maken. Gebruik het dus niet elke dag, maar stel het zo lang mogelijk uit.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock