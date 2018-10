7 manieren om minder alcohol te drinken

Een biertje of wijntje is vaak vanzelfsprekend op een feestje of tijdens een etentje. Maar dit moet natuurlijk niet uit de hand lopen. Mocht je graag wat minder alcohol willen drinken, dan heb je vast iets aan deze tips.

Alcohol kan een leveraandoening, hartaandoeningen of diabetes veroorzaken. Een beetje matigen kan dus zeker geen kwaad.

1. Zoek een reden om minder te drinken

Mensen die dol zijn op een wijntje of een glas bier, kunnen altijd wel een reden verzinnen waarom ze weer mogen drinken. Als je je alcoholgebruik wilt verminderen, kun je daarom beter een goede reden bedenken waarom je juist mínder wilt drinken. Zijn het je gezondheidsproblemen? De risico’s? Mocht je er zelf niet uitkomen, dan hebben wij nog wel wat redenen waarom alcohol drinken eigenlijk helemaal niet zo slim is. Ten eerste droogt je huid uit door alcohol. Je hebt hierdoor meer kans op rimpels en je gezicht wordt wat opgezwollen. Daarnaast zitten er in alcoholische drankjes veel calorieën. Dus mocht je af willen vallen, kan dat ook een reden zijn om te minderen.

2. Vraag jezelf waarom je zoveel drinkt

Misschien vertrouw je teveel op alcohol vanwege een onderliggend probleem waarmee je niet mee geconfronteerd wilt worden. Door minder te gaan drinken ga je zien hoe afhankelijk je eigenlijk van drank bent, maar ook hoeveel beter je je voelt zonder alcohol. Dat laatste zal de overhand nemen, waardoor het makkelijker wordt om te stoppen of te minderen.

3. Zoek een maatje

Samen is altijd fijner, leuker en vaak ook makkelijker. Het geeft je het gevoel dat je niet de enige bent en bovendien hou je het meestal langer vol, omdat je niet wilt falen voor het oog van een ander. Doe het wel met iemand waar je je bij op je gemak voelt, anders ga je stiekem drinken. Daar schiet je helemaal niets mee op. Je moet alles tegen diegene kunnen vertellen. Ook als je het even wat moeilijker hebt.

4. Vermijd verleiding

In de eerste periode kun je het beste zo min mogelijk de verleiding opzoeken. Ga niet met vriendinnen de stad in, want je weet dat je dan de verleiding niet meer kunt weerstaan. Je zou eventueel wel aan je vriendinnen voor kunnen stellen om de bob te zijn, dan weet je zeker dat je niets gaat drinken. Bovendien doe je daar anderen ook een groot plezier mee.

5. Beloon jezelf

Heb je een hele leuke winterjas op het oog, maar vind je ‘m eigenlijk te duur? Dat komt nu mooi uit. Door het geld dat je eigenlijk aan drank uit zou geven apart te leggen, kun je sparen voor iets wat je heel graag wilt. Zo kun je jezelf belonen, waardoor je gemotiveerd raakt en het ook veel langer volhoudt.

6. Blijf volhouden

Het is niet raar dat je er na een tijdje even helemaal doorheen zit. Misschien raak je snel geïrriteerd, heb je concentratieproblemen of val je moeilijker in slaap, maar hou vol! Als je doorgaat, zal het uiteindelijk steeds makkelijker worden. Niemand heeft gezegd dat stoppen met of minder drinken makkelijk zou zijn.

7. Drink met mate

Als je niet volledig wilt stoppen met drinken, drink dan voortaan met mate. Eén drankje is meer dan genoeg tijdens het eten. Stel af en toe eens voor de bob te zijn, zodat je ook weekenden helemaal niets drinkt. En geniet dan vooral van de dag erna, wanneer je vrienden last hebben van een kater omdat ze over de schreef zijn gegaan, terwijl jij het netjes bij twee drankjes hebt gehouden. Door met mate te drinken, ga je bovendien veel meer van dat ene wijntje of glas bier genieten.

BEKIJK OOK: Dokter Rutger legt uit: Wanneer wordt alcohol een probleem?





De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Guardian. Beeld: iStock