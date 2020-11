De tarotkaart van 7 november: Stier staat in vuur en vlam vandaag

De tarotkaart die voor zaterdag 7 november is getrokken, is de kaart ‘Zeven van Pentakels’. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld?

De tarotkaart staat voor: Langzame, maar gestage groei. Er is geduld nodig zodat een situatie tot bloei kan komen. In de liefde kan het verwijzen naar een zwangerschap, of het ontwikkelen van verliefde gevoelens. Bij vragen over carrière-doelen: handel niet te daadkrachtig, maar wacht af.

Dit voorspelt de tarotkaart Zeven van Pentakels voor…

Ram:

Is het een vlag, of een rode lap? Je hebt jezelf beter leren kennen waardoor je het verschil beter ziet en gematigder kunt reageren op uitdagers. Geef vandaag het voordeel van de twijfel.

Stier:

Je omgeving kan van je leren vandaag. Jij bent de waakvlam en maakt je niet druk om wat je niet kunt beïnvloeden. Als er al vlammen oplaaien, dan in de keuken (eten) of slaapkamer (seks).

Tweelingen:

Laat iemand je spaarvarken verstoppen, want vandaag kan het gat in je hand een krater worden. Vooral luxe spullen wenken. Stel een kredietlimiet in.

Kreeft:

Warm en gezellig als je bent kun je mensen die kil en afstandelijk zijn vandaag prima ontdooien. Zet ze lekker bij je open haard en schenk een wijntje in. Jouw aanwezigheid doet de rest.