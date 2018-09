7 redenen waarom de herfst eigenlijk heel fijn is

Niet alleen volgens de astronomische klok is het officieel herfst. Het kwik is immers onder de twintig graden gedoken en dat lijkt ook gevoelsmatig een officieel startschot om de herfst in te luiden. Vervelend? Helemaal niet juist.

Want geef maar toe: zelfs na deze prach-ti-ge zomer verlangen we stiekem naar een paar gezellige herfstdagen. En dat gevoel wordt alleen maar meer aangewakkerd na het lezen van onderstaande punten.

Uitslapen is zoveel fijner

Überhaupt is slapen in de herfst en winter veel fijner. Niemand zit natuurlijk te wachten op een loeiwarme slaapkamer en dus een plakkerig lichaam in een veel te warm bed. Maar getik van de regen op de ruiten of het idee dat het buiten aan het waaien is maar jij lekker warm onder de wol ligt? Ja hoor!

Eindelijk weer goede televisie

Boer Zoekt Vrouw, Expeditie Robinson, Heel Holland Bakt… Dit heeft geen uitleg nodig.

Nieuwe kleding scoren

Eindelijk weer volop laagjes kunnen dragen. Truitje, vest, sjaal: lekker warm en het ziet er automatisch heel modieus uit. En dan nog niet te beginnen over de sjaals zo warm en dik als je eigen winterdekbed.

Stamppot mag weer op tafel

Hutspot, hachee, andijvie, boerenkool (+ rookworst natuurlijk) en alle andere prakkies kunnen weer op tafel gezet worden. Tijdens de zomer kan het lastig zijn om iedere dag opnieuw een gerecht te verzinnen, maar in de winter is dit een ander verhaal.

Scheren is ineens een stuk minder belangrijk

Die vervloekte scheermes hoeft ineens nog maar een stuk minder vaak gebruikt te worden, want je blote benen zijn tijdens de koude dagen een stuk minder vaak zichtbaar. Niet erg, hoor.

De natuur is op z’n mooist

En dat is waarschijnlijk ook het eerste waar je aan denkt bij het woord ‘herfst’. De geel-oranje bladeren, kastanjes en die heerlijke herfstgeur buiten op het moment dat je in het bos wandelt.

Al het snoepgoed

Laten we wel wezen: een handje pepernoten is toch een stuk lekkerder dan een stuk watermeloen? Althans, als we het dan even niet over de lijn hebben. En die schuimpjes, truffelpepernoten en chocoladepepernoten? Kom maar door…

Beeld: iStock