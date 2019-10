7 redenen waarom je last kunt hebben van tandpijn

Bij pijnlijke tanden denk je waarschijnlijk al snel aan een gaatje, maar wist je dat zoiets simpels als een verkoudheid ook voor tandpijn kan zorgen? Hier 7 onverwachte dingen die tandpijn kunnen veroorzaken.

1. Verstopte holtes

Ben je al een tijdje verkouden én heb je last van tandpijn? Dan zou je verkoudheid weleens de oorzaak kunnen zijn. Wat veel mensen namelijk niet weten, is dat je holtes eindigen vlakbij je tanden. Wanneer je holtes verstopt zijn kan de pijn uitstralen naar je tanden, waardoor deze extra gevoelig zijn. Als je tandpijn wordt veroorzaakt door verstopte holtes dan voel je de pijn niet in één tand, maar is je hele gebit gevoelig. Zodra je holtes minder verstopt zijn trekt de pijn ook weer weg.

2. Je knarst ’s nachts met je tanden

Nu denk je misschien ‘nee, dat doe ik echt nooit!’, maar de meeste tandenknarsers weten niet van zichzelf dat ze met hun tanden knarsen. Als je ’s nachts in je slaap met je tanden knarst, dan heb je hier overdag vaak last van. Tandpijn is één van de symptomen, maar je kunt ook last hebben van hoofdpijn en een stijve kaak.

3. Terugtrekkend tandvlees

Bij teruggetrokken tandvlees komen de tandhalzen bloot te liggen, waardoor ze extra gevoelig zijn. Deze vorm van tandpijn komt vooral opzetten als je een hap warm of koud eten neemt of als je zoete en zure voedingsmiddelen eet. Als je last hebt van terugtrekkend tandvlees is het belangrijk om 2 keer per dag te poetsen en flosdraad, tandenstokers of ragers te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat je je tanden poetst met een zachte tandenborstel of een elektrische tandenborstel.

4. Je hebt een abces

Heb je naast tandpijn ook last van een vieze ademgeur, gezwollen en rood tandvlees en koorts? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je een abces hebt. Wanneer je bijvoorbeeld popcorn eet en er een stukje tussen je tanden blijft zitten, dan kun je door te kauwen de popcorn steeds verder in je tandvlees duwen. Dit kan voor een ontsteking zorgen, maar het kan ook een pijnlijke abces bij je tandvlees veroorzaken die zich vult met pus en op ten duur steeds pijnlijker wordt. Als je hier last van hebt is het belangrijk om zo snel mogelijk naar de tandarts te gaan.

5. Je tand is afgebroken

Ook een gebroken tand kan voor flinke tandpijn zorgen. Wanneer je niks aan een gebroken tand doet, kan het op ten duur voor flinke pijn (en schade) zorgen. Het is dan ook belangrijk om hier zo snel mogelijk mee naar de tandarts te gaan en dit laten te behandelen.

6. Je verstandskiezen komen door

Doen vooral de kiezen achterin je mond pijn? Dan zou het kunnen dat je verstandskiezen doorkomen. Verstandskiezen zitten vaak in de weg en kunnen daardoor pijn veroorzaken aan de andere kiezen. Verstandskiespijn gaat vaak gepaard met slikklachten, zwelling en koorts. Als je het vermoeden hebt dat het aan je verstandskiezen ligt, is het verstandig zo snel mogelijk een afspraak met je tandarts te maken.

7. Je bent gestrest

Wanneer mensen gestrest zijn klemmen ze vaak onbewust hun kaken op elkaar. Dit kan zowel ’s nachts als overdag gebeuren en kan naast slijtage aan je tanden ook voor flinke pijn zorgen. Deze pijn uit zich vooral wanneer er druk op je tanden staat of bij een plotseling temperatuurverschil. Als je hier last van hebt dan is dit nooit bij één tand maar altijd meerdere tanden of een bepaalde kant van je kaken.

