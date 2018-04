7 tekenen dat je een gezond lichaam hebt

Vraag jij je weleens af of je nu écht gezond bent? Hoewel het lastig is om deze vraag zomaar te beantwoorden, zijn er wel een aantal signalen die er op wijzen dat je een gezond lichaam hebt.

Als jij deze 7 dingen kan afstrepen, dan ben je in ieder geval iets zekerder van je gezondheid.

1. Je wordt elke dag rond dezelfde tijd wakker – zonder daarvoor een wekker te hoeven zetten

Is dit bij jou het geval? Mooi! Dit betekent namelijk dat je lichaam goed uitgerust is, en een uitgerust lichaam duidt er weer op dat je organen en interne systemen goed werken.

2. De kleur van je urine is helder geel, lichtgeel of strogeel

Dit is namelijk hoe de urine van een gehydrateerd persoon eruit ziet. Is jouw urine een andere kleur? Dit kan wijzen op een proteïnetekort, gal- of nierproblemen. Informeer bij twijfel altijd even bij je huisarts.

3. Je gaat elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip naar het toilet voor een grote boodschap

Én je ontlasting is groot, zacht en blijft niet drijven. Als je ontlasting wel blijft drijven dan zijn de vetten die je hebt geconsumeerd niet geabsorbeerd door je lichaam. Is je ontlasting hard en droog? Dan heb je waarschijnlijk niet genoeg (water) gedronken. Ook voor deze geldt: informeer bij twijfel altijd even bij je dokter.

4. Je nagels zijn glad, roze en sterk

Als dit niet zo is dan hoeft er niks ernstigs aan de hand te zijn, maar het is ook niet uitgesloten dat je dan wel iets mankeert. Mensen met longproblemen of diabetes hebben vaak nagels die er anders uitzien dan normaal.

5. Je oogwit is gewoon wit en je ogen zijn niet uitpuilend

Is jouw oogwit juist een beetje geelachtig? Dan kan dit betekenen dat je geelzucht hebt. Uitpuilende ogen kunnen weer wijzen op hyperthyreoïdie: een snel werkende schildklier.

6. Je reukvermogen is scherp

Kun jij de geur van bananen, kaneel of limoen niet ‘waarnemen’ met je neus? Dan behoor je tot de risicogroep van Parkinson.

7. Je hartslag is ongeveer 60 tot 80 bpm.

En heeft jouw hartslag minder dan vijf minuten nodig om weer normaal te worden na een workout? Dan ben je in shape! Als het wat langer duurt dan is het tijd om weer eens naar de sportschool te gaan.

