7 tekenen dat je te weinig eiwitten binnenkrijgt

Er zijn maar weinig voedingsstoffen zo belangrijk als eiwitten. Het zijn de bouwstenen voor je spieren, huid en hormonen. Een tekort kan daarom gevaarlijk zijn.

Een eiwittekort kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen. Het is dan ook belangrijk dat je een tekort op tijd herkent.

Lichaamsgewicht

Alle cellen in ons lichaam hebben eiwitten nodig. Eiwitten spelen namelijk een belangrijke rol in ons immuunsysteem en helpen bij het het transport van voedingsstoffen tussen cellen. Wanneer niet of nauwelijks sport, heb je minimaal 0,8 gram eiwit nodig per kilogram lichaamsgewicht. Dit houdt in dat een gemiddelde vrouw van 70 kilo maar liefst 56 gram eiwit per nacht nodig heeft.