7 tips om meer vet te verbranden tijdens je zwemtraining

Dat zwemmen een goede manier is om calorieën te verbranden wisten we al. Maar wist je ook dat je door bepaalde trucjes toe te passen nog veel meer uit je zwemtraining kan halen?

Intervaltraining

Weinig tijd? Ook dan kan zwemmen een geschikte training voor je zijn. In plaats van in een rustig tempo een uur lang baantjes zwemmen kies je dan het beste voor intervaltraining. Een interval zwemtraining gaat als volgt: je zwemt 4 opwarmbaantjes, daarna zwem je 16 baantjes op je snelste tempo en na elk baantje kom je 20 seconden op adem. Ter afsluiting zwem je nog 6 rustige baantjes. Tadaa! Je bent sneller klaar met zwemmen en bereikt ook nog eens meer resultaat omdat je benen harder hebben moeten werken.

Afwisselen

Je hebt ongetwijfeld ee favoriete zwemslag. Toch is het heel goed om verschillende zwemslagen in je training te gebruiken. Wanneer je in plaats van schoolslag ook eens wat baantjes in borstcrawl, vlinderslag of rugslag zwemt, train je in een work-out verschillende spieren waardoor je sneller resultaat zal zien.

Combineren

Raak je soms een beetje uitgekeken op het heen en terug zwemmen? Voeg dan eens wat oefeningen toe aan je routine. Kies bijvoorbeeld voor aquafitness oefeningen, zoals: squats, watertrappelen of fietsen met je benen vanaf de rand van het zwembad. Op die manier train je heel andere spieren dan tijdens een ‘standaard’ baantjes-sessie.

Zwemaccessoires

Train bijvoorbeeld eens door te zwemmen met je handen op een plankje. Je maakt het zo extra zwaar omdat je benen al het werk moeten doen. Je benen worden snel gespierd én je krijgt zo ook een betere zwemtechniek: win-win!

Hoofdpositie

Vaak kijk je tijdens het baantjestrekken onbewust naar de overkant. Dit is niet prettig voor je nek én je bevindt je ook niet in de ideale positie om te blijven drijven. De perfecte positie van je hoofd vind je door je vuist tussen je kin en je borst te zetten. Je hoofd is op die manier licht naar beneden gekanteld waardoor je makkelijker blijft drijven.

Handgebruik

Hoeveel calorieën je verbrandt met een zwemtraining is erg afhankelijk van hoe snel je zwemt. Dé tip om sneller te zwemmen? Zorg dat je vingers gesloten zijn en maak kommetjes van je handen.

Ademtechnieken

Het is belangrijk om je ademhaling tijdens het zwemmen rustig te houden. Sommige mensen raken in paniek en proberen tijdens één zwembeweging in- én uit te ademen. Je hebt hier eigenlijk te weinig tijd voor, waardoor je aan het einde van je baantje helemaal buiten adem zal zijn. Probeer boven water zoveel mogelijk lucht in te ademen en onder water rustig uit te blazen, zodat je genoeg zuurstof over hebt om je op je zwemtechniek te focussen.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock