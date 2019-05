Niet 5, niet 9, maar 7 uur slapen is het beste voor je geheugen

Duik je vroeg je nest in om zoveel mogelijk uren slaap te behalen voor een belangrijke dag, blijkt dat dit óók niet goed is.

Uit een onderzoek van University College in Londen (UCL) blijkt dat 9 uur slapen zelfs even slecht is voor je geheugen als 5 uur slaap.

Test

Het geheugen van de 400.000 proefpersonen testen was simpel: aan de hand van een nostalgisch spelletje Memory. Ze moesten 6 omgekeerde paren kunnen aanwijzen die ze kort ervoor hadden gezien toen ze de kaartjes omgekeerd hadden zien liggen.

Resultaten

Wat blijkt? In vergelijking met de personen die 7 uur hadden geslapen, presteerden proefpersonen met een slaapduur van 9 uur even slecht als zij die amper 5 uur hadden geslapen.

Reden

De onderzoekers verklaren de uitkomst door de verslechterde slaapkwaliteit bij lang slapen. Hierdoor kunnen sommige delen van de hersenen minder goed met elkaar communiceren. Dat kort slapen slecht is voor het geheugen, wisten we, maar dat 9 ook slecht is? “Dat is toch wel vrij ongewoon”, aldus onderzoeker Victoria Garfield.

Bron: Studyfinds. Beeld: iStock