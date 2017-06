7 vragen die je jezelf kunt stellen als je niet gelukkig bent

Het zonnetje schijnt, de vogeltjes kwetteren, het is dé tijd van het jaar om er op uit te trekken. En waar is het leuker om dat te doen dan in de Achterhoek! Het is een ideale omgeving om per fiets te verkennen en is zelfs meerdere malen uitgeroepen tot beste fietsregio van Nederland.

Libelle samen met Stichting Achterhoek Toerisme

Ontdek je plekje

Langs slingerende weggetjes en kronkelende beekjes ontdek je de pareltjes van de Achterhoek. Doordat de regio is aangesloten op het internationale netwerk van fietsknooppunten stel je heel gemakkelijk zelf je eigen fietsroute samen. Maak bijvoorbeeld een prachtige fietstocht langs de rivier de IJssel met uitzicht op de Hanzesteden Doesburg en Zutphen. Of laat je verleiden tot een tochtje door het bosrijke buitengebied van Winterswijk.

Culinair tripje

Fietsen maakt hongerig, gelukkig zijn er genoeg culinaire plekjes langs de route voor een heerlijke maaltijd of lekkere trek. Maak bijvoorbeeld een tussenstop in de bloemrijke theetuinen of laat je verwennen bij een leuk restaurant, streekproducent of wijnbouwer in de regio.

Cultuur snuiven

Tijdens je fietstocht zul je merken dat je omringt wordt door prachtige kastelen. Een bewegwijzerde fietsroute voert je langs acht kastelen in de omgeving van het kastelendorp Vorden. Sommigen zijn omgebouwd tot chique woonhuizen en anderen zijn gewoon van binnen te bewonderen! Heel fijn, ook kunstliefhebbers kunnen in deze regio prachtige musea bezoeken, zoals het Museum MORE in Gorssel of Villa Mondriaan in Winterswijk.

Ben je nog lang niet uitgefietst en wil je meerdere dagen genieten van de gastvrije sfeer en de prachtige natuur? Boek dan snel een overnachting! Meer informatie vind je op www.achterhoek.nl.