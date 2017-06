Brace yourself: er is zwaar onweer voorspeld. Donder en bliksem zijn een mooi gezicht, maar ook levensgevaarlijk als je niet oplet.

Daarom hebben we 8 don’ts tijdens onweer voor je op een rij gezet.

Wow: in bovenstaande video zie je Gerdien die een blikseminslag overleefde.

1. Blijf liever niet buiten (vooral niet in een open veld)

Is er geen mogelijkheid om snel naar binnen te gaan, maak je dan zo klein mogelijk. Ga gehurkt zitten met de voeten tegen elkaar. Dan is de kans om getroffen te worden het kleinst. Zit je in de auto, sluit dan de ramen en deuren. Dan voert de auto de stroom naar de grond.

2. Blijf uit de buurt van hoge punten

En zorg er ook zeker voor dat je zelf niet het hoogste punt bent. De kans is namelijk groot dat de bliksem daar inslaat. Blijf dus weg bij lantaarnpalen, torens en hoogspanningsmasten.

3. Schuil niet onder een boom

Een heel slecht idee. Bomen trekken bliksem aan en daarom is het ontzettend gevaarlijk om onder een boom te schuilen. Helemaal als die boom alleen staat, of in de buurt van een metalen afrastering. Ben je toch in een bos, ga dan gehurkt op de grond zitten op een plek waar veel kleine bomen bij elkaar staan.

4. Ga niet het water op

Het is een mooie zomerdag en je bent aan het zwemmen of zit lekker op een boot. En dan begint het ineens te onweren. Zorg dat je zo snel mogelijk op de oever staat, want op het water is de kans om door de bliksem getroffen te worden relatief groot.

5. Houd stekkers en elektronische apparaten beter niet in het stopcontact

Als de bliksem bij jou in de buurt inslaat, moet die stroom ergens naartoe kunnen. Via een elektriciteits- of antennekabel of waterleiding kan de stroom zo jouw huis binnenkomen. Als je stekkers dan nog in het stopcontact zitten, kan apparatuur beschadigen. Denk bijvoorbeeld aan een laptop die nog aan de oplader zit.

6. Ga niet onder de douche

En houd je handen beter ook niet onder stromend water. Puur om het feit dat het stroom van de bliksem via de waterleiding binnen kan dringen. Lig je toevallig onder de zonnebank, ga daar dan ook onder vandaan.

7. Ga niet direct na het onweer naar buiten

Veel mensen denken dat het veilig is om weer naar buiten te gaan zodra het onweer over is. Maar wat blijkt, als mensen door de bliksem worden getroffen gebeurt dat vaak (50%) als de bui voorbij is. Wacht tenminste 30 minuten.

8. Sta niet te dicht bij het raam

Ja, een onweersbui is een prachtig gezicht. Helemaal als het buiten donker is. Maar het kan gevaarlijk zijn om dicht bij het raam te staan: door de klap en energie van een blikseminslag, kunnen ramen springen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Metro, RTL Nieuws. Beeld: ANP