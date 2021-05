Met een grote kop thee op de bank is voor velen even geestelijk genieten. Maar wist je dat sommige theesoorten ook heel goed voor je líchaam kunnen zijn?

Een echte win-winsituatie dus en déze theesoorten kun je daarvoor drinken.

Groene thee

Deze had je waarschijnlijk al geraden en inderdaad, deze theesoort is héél gezond. Want groene thee werkt ontstekingsremmend, werkt tegen virussen, doodt bacteriën en helpt tegen veroudering. Daarnaast kan het stress en vermoeidheid verminderen, is het goed voor het geheugen én helpt het bij afvallen.

Rozenbottelthee



Koudje gevat? Dan kun je beter maar snel op de bank ploffen met een mok rozenbottelthee. Deze theesoort bevat namelijk veel vitamine C en verschillende antioxidanten. Ook wanneer je blaasontsteking hebt is het drinken van en paar kopjes rozenbottelthee verstandig. Het drankje helpt de blaas te reinigen en slechte bacteriën weg te spoelen.

Kamillethee

Eigenlijk niet eens een échte theesoort, maar een kruidenthee. Maar wel eentje die je kan helpen om heerlijk te slapen. Kamillethee kalmeert namelijk je zenuwstelsel (dus ook handig voor een eerste afspraakje!). Deze natuurlijke spierontspanner werkt daarnaast ook tegen migraine. Maar let wel: drink deze theesoort met mate, meldt het Voedingscentrum.

Oolong thee



Oolong thee is een halfgeoxideerde thee en zit dus tussen groene en zwarte thee in. Het is daarom aannemelijk dat de gezondheidseffecten voor zwarte en groene thee allemaal gelden voor Oolong thee. Ook is het drinken van oolong thee goed voor hart- en bloedvaten, dit komt vooral doordat deze thee rijk is aan mineralen waaronder calcium, magnesium en kalium.

Muntthee

Vaak last van verstoppingen in de darmen? Dan is muntthee je nieuwe vriend. Eentje die onwijs goed is voor de spijsvertering en als extraatje is deze theesoort ook nog eens goed voor de luchtwegen.

Zwarte thee

Zwarte thee – dus ook theesoorten als aardbei, bosvruchten en Earl Grey – verhoogt de bloedtoevoer naar je hersenen en verhoogt daarmee dus ook de concentratie en focus. Daarnaast laat het de plakkerige substantie op je tanden (zoveel mogelijk) verdwijnen, waardoor je minder snel gaatjes krijgt.

Griekse bergthee

Deze thee komt van het eiland Ikaria (Griekenland). Dit hoort bij de zogenaamde Blauwe Zones, dat zijn plaatsen ter wereld waar men volgens de statistieken makkelijk de 100 haalt en over het algemeen een goede gezondheid heeft. Moeten wij ook hebben, dus. Het is een combinatie van gedroogde blaadjes en bloemen van de Sideritis-plant. De thee is goed voor humeur én brein.

Mariadistel thee

Ook deze variant komt uit een Blauwe Zone – namelijk Sardinië – en is o.a. goed voor de lever.

Bron: voedingscentrum.nl, optimalegezondheid.com, Well+Good. Beeld: iStock