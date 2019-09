Krijg jij het Spaans benauwd bij het idee dat je iemand moet bellen? En staat dit je behoorlijk in de weg? Wij geven je 8 tips om met deze vervelende angst om te gaan.

1. Worstcasescenario

Stel jezelf eerst de volgende vraag: waar ben je nou eigenlijk zo bang voor? Want wat is het ergste dat kan gebeuren? Probeer te beseffen dat dit allemaal wel meevalt en dat je angst dus ongegrond is. Een telefoongesprek dat in de soep loopt, zal je leven niet verpesten.

2. Spiekbriefje

Maak een spiekbriefje voor jezelf. Schrijf sowieso de zin op waarmee je het gesprek wilt openen. Zo slaat de paniek niet gelijk toe wanneer iemand opneemt. Voor de rest van het gesprek kun je ook wat zinnen of steekwoorden opschrijven. Als je het dan even kwijt bent, helpt je spiekbriefje je weer op weg.

3. Oefenen

Moet je echt een lastig gesprek voeren? Oefen dan even wat je wilt zeggen. Dit kan in je eentje voor de spiegel, maar misschien wil je partner je er wel bij helpen. Het gesprek samen oefenen is beter, omdat je dan ook kunt oefenen op een onverwachte reactie.

4. Maak een afspraak

Spreek een specifiek tijdstip af om te bellen. Eventueel kun je ook afspreken hoelang het gesprek ongeveer gaat duren, zodat je hier allebei rekening mee kunt houden en het gesprek niet gehaast hoeft te voeren. Ook kun je in het geval van een Skype-gesprek met webcam rustig van tevoren de tijd nemen om je apparatuur te installeren en te testen.

5. Kilometers maken

De enige échte manier om jezelf te overtuigen dat het bellen wel goed komt, is door het vaak te doen. Hoe meer je belt, hoe meer je zult zien dat er niks geks gebeurt en het je stiekem best makkelijk afgaat. Bel daarom vaak, ook al is het niet nodig. Begin niet gelijk met ingewikkelde gesprekken, maar bel een familielid op om even te kletsen of bestel een pizza.

6. Niet uitstellen

Stel het telefoongesprek niet uit. Hoe langer je er tegenaan hikt, hoe hoger de drempel wordt. Bel daarom gelijk, dan hoef je er minder lang tegenop te zien.

7. Bel alleen

Zorg ervoor dat je alleen bent als je gaat bellen. Grote kans dat je nog meer druk voelt als er mensen mee kunnen luisteren. In de trein bellen is bijvoorbeeld niet zo handig. Als er veel omgevingsgeluid is, is het ook moeilijker om je op je telefoongesprek te focussen.

8. Op het werk

Vraagt je baas weleens aan je of je even iemand op wil bellen? En levert je dat de nodige paniekmomenten op? Geef op je werk aan dat je last hebt van belangst. Dan zullen ze dit soort verzoekjes niet zo snel bij je neerleggen.

