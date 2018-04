Vergeet koffie! Deze 8 voedingsmiddelen zorgen ook voor een energieboost

Een dipje op het werk? Grote kans dat je dan neigt naar een kopje koffie. Dat hoeft helemaal niet. Deze voedingsmiddelen geven je ook een energieboost en zijn misschien ook nog eens een stuk gezonder dan koffie.

Belegen kaas

Eet ’s ochtends een broodje belegen kaas en kunt er de hele dag tegenaan. Belegen kaas bevat namelijk het aminozuur tyramine. Dit is een eiwit dat erom bekend staat effect te hebben op onze hersenen. Door het eten van een stukje belegen kaas ben je een stuk alerter.

Bananen

Bananen geven je energie waardoor je nog beter kunt presteren op je werk. Ze werken zelfs beter dan sport- of energiedrankjes. Geen fan van bananen? Peren hebben ongeveer een gelijkwaardig effect.

Pure chocolade

Cacao zorgt ervoor dat je je beter kunt concentreren. Dus hoe donkerder de chocolade, hoe beter. En het is niet bepaald een straf om wat chocolade naar binnen te werken, toch?

Zalm

Niet per se iets voor de ochtend, maar zalm kan je zeker helpen die namiddagdip te voorkomen. In zalm zitten namelijk omega 3-vetzuren en dit is een stof die ons lichaam om kan zetten naar energie.

Sojabonen

Deze Japanse boontjes zijn een lekker én gezond tussendoortje. Ze zitten boordevol omega 3-vetzuren en ijzer, waardoor ze je een flinke energieboost kunnen geven. Ook verhoogt het je concentratie. Bovendien kun je er beter door slapen. Alleen maar voordelen dus.

Kool

Bladgroenten zoals waterkers en snijbiet bevatten een goede dosis vitamine C en K. Deze vitaminen heb je nodig voor een goede weerstand. Een frisse salade met wat bladgroenten zorgen er dan ook voor dat je een oppepper krijgt en niet snel ziek wordt.

Chiazaad

We weten allemaal dat als je genoeg drinkt, je over het algemeen veel alerter bent. Dit werkt nog beter als je wat chiazaad achter de kiezen hebt. Deze kleine zaadjes kunnen namelijk tot 12 keer hun eigen gewicht in vocht vasthouden. Het water dat je drinkt de hele dag, zal hierdoor beter vast worden gehouden. Daarnaast zit chiazaad vol eiwitten en vezels. Het wordt niet voor niets een superfood genoemd.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock