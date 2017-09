8 dingen die iedereen voor acht uur 's ochtends moet doen

Het leven is druk. Kinderen, een fulltime baan, de was die nog gedaan moet worden en je moet op tijd naar bed. Maar juist in de morgen kun je het verschil maken!

Onze dagen zijn vaak volgepropt met van alles en nog wat. Iedere ochtend smeren we het brood van onze kinderen en onze man met heerlijk beleg. Vervolgens moeten we haasten, dus op onze boterham gaat even snel een plak kaas. En als we de deur uit lopen, kunnen we nergens anders aan denken dan de deadlines die vandaag in onze agenda staan.

Benjamin Hardy, Organisatie Psycholoog, betoogt dat je de ochtend op een geordende en welbestede manier moet beginnen om zo meer uit je dag te kunnen halen. Dit zijn 8 dingen die iedereen volgens hem vóór acht uur ’s ochtends moet doen.

Genoeg slaap

Slapen is even belangrijk als eten en drinken. Probeer altijd aan meer dan 7 uren slaap per nacht te komen. Hoe minder uren je slaapt, des te groter is de kans op mentale problemen.

Focussen

Na een goede nacht is meditatie cruciaal in het verbeteren van je focussen op je doelen. Een goed excuus om even stil te zitten en letterlijk nergens aan te denken.

Beweging

Als je gezond, gelukkig en productief wilt zijn, is beweging van groot belang. Hierbij hoef je echt niet te denken aan hard sporten in de sportschool. Maak de tuin is grondig schoon of loop een extra rondje met de hond. Hoor je ook niemand klagen!

Proteïnen

Begin daarna met een goed ontbijt, dat grotendeels bestaat uit proteïnen. Het geeft je langer een vol gevoel, waardoor je minder snel afgeleid wordt door een lege maag en langer gefocust door kan.

Rillen in de douche

Volgende stop: de douche. Maar zet hem wel goed koud. Op lange termijn versterk je op deze manier je immuunsysteem, waardoor je meer energie voor de dag hebt.

Zelfvertrouwen boosten

Duik weer eens met je neus in de krant en laat de bladzijden met verdiepingen wat langer open liggen. Van 15-30 minuten van je ochtend besteden aan het lezen van nieuwe informatie, krijgen je motivatie en zelfvertrouwen een boost.

Afstrepen

Schrijf je doelen op. Al is het dat je het onkruid vandaag wilt wieden. We weten allemaal hoe goed het voelt om iets van een lijstje af te kunnen strepen.

Kleine stapjes

Probeer met dit lijstje iedere dag dichter bij het behalen van grotere doelen te komen. Als je iets niet gedaan krijgt en daardoor dus ook niet een doel behaalt, zal je aan het einde van de dag kapot zijn. Je schuift deze taak door naar morgen, maar morgen wordt overmorgen, en overmorgen wordt…

En als je jezelf wél productief genoeg vindt, mag je je lekker nog even omdraaien in je warme bed.

