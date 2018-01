Dit zijn de 9 tekenen dat je niet helemaal 'in het nu' leeft

Heb je wel eens last van een leeg gevoel? Het idee dat je alles maar half doet, niets je hart écht sneller doet kloppen en je vooral op de automatische piloot leeft? Grote kans dat je dan het grootste deel van de tijd met je hoofd in de wolken loopt.

Je af en toe opsluiten in je eigen wereldje kán heel fijn en soms zelfs noodzakelijk zijn – zeker als je een gevoelig type bent. Maar in plaats van je af te sluiten voor hoe je je in het hier en nu voelt, is het goed om juist al je emoties en sensaties van dit moment ten volle te ervaren.

Mindful

De makkelijskte manier om meer mindful in het leven te staan, is door je te focussen op alle 5 je zintuigen. Merk op hoe warm het water van de douche is, hoe mooi de bomen op de route naar je werk zijn, hoe lekker je eten is gekruid. Die alledaagse dingen lijken misschien saai, maar wanneer je bewust leeft, wordt alles als vanzelf interessanter.

Maar hoe weet je of je daadwerkelijk wel een lesje mindfulness kan gebruiken? Dit zijn de 9 tekenen:

1. Je bent vergeten hoe je ergens bent gekomen – letterlijk of figuurlijk

Als je in de trein zit en eigenlijk geen idee hebt hoe je in die trein terecht bent gekomen, leef je op de automatische piloot. Doe een stap terug en denk bewust na over waar je naartoe gaat en hoe je daar komt – misschien zelfs door een nieuwe route te proberen. Geniet onderweg van de omgeving en probeer jezelf te verrassen door nieuwe dingen op te merken.

2. Je gedachten gaan ’s nachts maar door

Een teken dat je teveel in gedachten verzonken bent, is wanneer je ook voor het slapen gaan niet kan stoppen met denken. Dezelfde gedachtes die je uit je slaap houden, leiden je overdag waarschijnlijk ook af. Let op het ritme van je ademhaling, voel de structuur van je dekens en andere fysieke sensaties om sneller in slaap te vallen.

3. Je vermijd situaties waarin iets fout zou kunnen gaan

Soms blijf je liever in je eigen hoofd hangen dan jezelf in een nieuwe ervaring te storten. Vermijd je nieuwe sociale situaties, nieuwe werkkansen en andere ervaringen omdat je bang bent dat er iets misgaat en liever in je eigen bubbel blijft? Dan geef je je zelf misschien ook niet helemaal op het moment dat je je wél in zo’n nieuwe situatie bevindt.

4. Je kan je niet herinneren wat je voor het laatst hebt gegeten

Hoe je een maaltijd ervaart is de perfecte manier om te testen hoe mindful je leeft. Voel je de verschillende texturen en proef je alle smaken of zijn die je ontgaan omdat je in je hoofd zat? Probeer langzaam, met zo min mogelijk afleiding te eten en alles te proeven.

5. Je vindt niets meer écht leuk

De ironie van dagdromen is dat we het doen om onszelf te entertainen, maar je uiteindelijk verveeld raakt omdat je niet wordt geprikkeld door nieuwe informatie. Als je altijd bezig bent met de toekomst of terugkijkt naar het verleden, ontgaat het heden je. Om echt te genieten van waar je op dit moment bent, moet je in het nu zijn.

6. Je beschouwt alles als een opstapje naar de toekomst

Veel mensen stellen zichzelf een doel en denken dat als ze dat doel bereikt hebben, ze echt gelukkig zijn. Als we eindelijk een nieuw huis, een nieuwe baan, een relatie of meer geld hebben, kunnen we stoppen met plannen en echt genieten van het leven. Als je dat doel bereikt hebt, komt er weer een nieuw doel. Zo eindig je in een niet-eindigende cyclus van uitgestelde beloningen. Het punt van die doelen is te genieten, maar we komen daar niet aan toe als dat genot altijd in de toekomst ligt. Als het heden alleen een manier is om in de toekomst te komen, ben je niet in het nu. Er zijn namelijk altijd wel toekomstplannen die je nastreeft.

7. Je bent niet goed in namen

Niet goed zijn in namen is vaak niet meer of minder een kwestie van niet genoeg aandacht geven. Het is immers moeilijk iemands naam te herinneren als je daar niet echt naar hebt geluisterd. Als je niet in het nu bent, luister je niet. Des te meer je in ieder moment leeft, des te meer je je daarvan herinnert.

8. Je zit aan je telefoon geplakt

Als je je ergens niet op je gemak voelt, kan je telefoon een fijne uitkomst bieden. En wanneer je in het nu wil zijn, halen notificaties op je telefoon je uit het moment. Social media vreet tijd en leidt je af van je eigen gedachten. Gecontroleerd op je telefoon kijken is een ding, maar daar gedachteloos en eindeloos aan blootstaan haalt je uit je eigen leven en verdooft je ervaringen.

9. Je voelt je niet verbonden met anderen

Wanneer je echt in het nu bent, voel je je enorm verbonden met anderen. Iemands gezichtsuitdrukking, zenuwtrekjes of toonhoogte geeft ons informatie over wat die ander denkt en voelt. Als je er met je hoofd niet helemaal bij bent, ontgaan die hints je. Dan is het alsnog alsof je communiceert via een scherm – ook al zit diegene tegenover je. Als je druk bent met piekeren of andere activiteiten, maak je geen echte connectie met een ander.

Het ding met in het nu leven is dat je niet alleen de fijne dingen, maar ook de minder mooie dingen bewust ervaart. Maar als je relaties eenmaal rijker voelen en je je hart in je werk legt, ontdek je dat dat het waard is.

Bron: Bustle. Beeld: iStock