Waarom het niet goed is om de hele dag aan je haar te zitten

Betrap jij jezelf er weleens op dat je echt de héle dag aan je haar zit? Het lijkt misschien een onschuldige gewoonte, maar als je er niet mee kunt stoppen, dan kan er iets ergers aan de hand zijn.

Dit kan namelijk wijzen op een aandoening en dan is het tijd om in te grijpen.

Nagelbijten, aan velletjes trekken of aan korstjes pulken: het zijn van die gewoontes waarvan je het weet dat je het niet moet doen. En toch kun je er soms niet mee stoppen. Hoort spelen met je haar ook in dit rijtje thuis? Dat hoeft niet. Het kan heel onschuldig zijn, totdat het obsessief wordt.

Meer dan een slechte gewoonte?

Het verschil zit ‘m vaak in hoe hardhandig je met je lokken omgaat. Ga je puur uit gewoonte regelmatig zachtjes door je haar heen, dan lijkt er niks aan de hand. Ga je juist aan je haren zitten op het moment dat je angst, stress of vermoeidheid voelt? En trek je daarbij vaak iets te hard aan je haren, waardoor ze uitvallen? Dan kan het zijn dat dat onschuldige haardraaien ontaardt in een aandoening.

Aandoening

Er is een aandoening genaamd trichotillomanie. Als je deze aandoening hebt, dan trek je zo vaak aan je haren dat er kale plekken ontstaan. Dit doe je uit gevoelens van angst of stress. Deze aandoening komt bij volwassenen, maar ook vaak bij kinderen voor. Zij doen het meestal bij vermoeidheid en vaak gaat dit na verloop van tijd vanzelf over.

Behandeling

Als je vaak haren uit je hoofd trekt en een patroon hierin merkt, bijvoorbeeld een bepaalde trigger, dan is het verstandig om een bezoekje aan de psychotherapeut te brengen. Vaak lukt het namelijk niet om deze gewoonte zelf te doorbreken. Samen met de psychotherapeut kun je naar methodes kijken om wel van deze vervelende aandoening af te komen.

