Zóveel mensen zijn aangekomen in coronatijd

Ondanks dat we juist nu een fit lijf nodig hebben, wordt Nederland sinds de coronacrisis steeds ongezonder. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Daaruit blijkt dat veel mensen zijn aangekomen in coronatijd.

Vitamine D slikken, voedzaam eten, wandelen, niet roken. Het zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je lijf fit blijft en je immuunsysteem sterk. Iets wat je goed kunt gebruiken nu het coronavirus door Nederland raast. Toch blijkt uit onderzoek dat veel Nederlanders juist in coronatijd een stuk ongezonder zijn gaan leven.

Maar liefst 30% van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan te zijn aangekomen in coronatijd. “Direct na de maatregelen in april gaf 53 procent van de mensen aan minder te bewegen”, zegt RIVM-onderzoeker Henk Hilderink daarover. Dat zorgde bij veel mensen voor extra kilo’s.

Afgevallen

Toch zijn er ook mensen die zijn afgevallen in coronatijd. Hierbij gaat het om 16% van de Nederlanders. Ook daar heeft Hilderink een theorie over. “Dat kan te maken hebben met het meer thuiswerken. Mensen kunnen dan makkelijker eigen regie voeren op hoe hun dag eruit ziet. Ze staan niet meer in de file, kunnen tussendoor gaan sporten of even makkelijk een boodschap doen.”

Conclusies

Uit het onderzoek kwamen ook nog andere opvallende conclusies. Zo bleek dat rokers meer zijn gaan roken, de meeste mensen minder zijn gaan bewegen en we evenveel alcohol zijn blijven drinken als voor de coronacrisis. Al deze bevindingen staan lijnrecht tegenover het Nationaal Preventieakkoord dat Nederland in 2018 sloot met maatschappelijke organisaties. Hierin staan ruim 200 afspraken die Nederlanders juist gezonder moeten maken. Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik zou volgens die afspraken juist aangepakt moeten worden.

Een gezonde leefstijl is goed voor een heleboel dingen. Je mentale toestand, je lijf, je levensverwachting. Diëtist Wendy legt uit dat een gezonde leefstijl zelfs als therapie kan fungeren. En dat zit zo.

Bron: Rtl nieuws. Beeld: iStock.