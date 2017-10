Deze 2 dingen kun je beter niet meer aanraken als je geen griep wil krijgen

Nu de herfst en de winter voor de deur staan is het extra oppassen: een vervelende griep heb je zó te pakken.

Je kunt er het beste op letten als je bijvoorbeeld in een winkel bent: de toonbank in een winkel zit namelijk vól bacteriën.

Niet aanraken

Dat geldt ook voor stangen en stoelen in het openbaar vervoer. Volgens experts kun je beter niet je gezicht, neus en mond aanraken nadat je in het openbaar vervoer hebt gezeten of hebt gewinkeld. Als je sowieso lang buiten de de deur bent geweest en veel dingen hebt aangeraakt, en tussendoor je handen niet hebt kunnen wassen: raak dan je gezicht zo min mogelijk aan. Hierdoor verspreid je het griepvirus namelijk. Kleine moeite, veel effect. En natuurlijk zo gauw mogelijk je handen wassen als je de kans hebt.

Bron: Country Living. Beeld: iStock