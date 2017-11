Aanrakingen op de werkvloer: wat gaat te ver?

Je hebt het vast wel voorbij zien komen: #metoo. Ook op de werkvloer begint discussie te ontstaan, want welke aanrakingen binnen het bedrijf kunnen wel en welke niet?

Psycholoog Willeke Bezemer, medeauteur van Wegwijzer seksuele intimidatie op het werk, verduidelijkt op AD.nl 9 situaties waarbij je wel of niet aan de bel moet trekken.

1. De mannelijke leidinggevende stelt voor om het werkoverleg eens in het café te doen

Werkkwesties bespreek je in principe op kantoor. Het kan immers voor verwarringen zorgen bij collega’s. Wel zijn er uitzonderingen: brainstormen op een andere plek dan de werkplek komt in sommige branches wel voor.

2. Een werkoverleg loopt uit op een ruzie. Van de enige 2 aanwezige mannelijke collega’s geeft de een de ander een knipoog, bedoeld als: ‘dit waait wel over’

“Dit is niet goed. Niet alleen de knipoog zelf, maar ook dat er een soort ‘bond’ wordt geprobeerd te sluiten door de enige mannelijke collega’s.”

3. Een collega appt je niet één keer op een dag, maar soms wel 20 keer

Ook al is het onschuldig, kan dit niet, geeft Willeke Bezemer aan. “Het is wel héél veel belangstelling van de collega.”

4. Een vrouwelijke collega geeft aan dat ze niet zo goed in haar vel zit. Haar vrouwelijke medecollega zegt: “Moet je niet gewoon ongesteld worden?”

“Dit is niet erg, vrouwen kunnen namelijk zonder bijbedoelingen dit soort dingen zeggen omdat ze er verstand van hebben. Voor mannen geldt dit dus niet. Denk er dus ook aan of er een man bij zit: dit is ongemakkelijk voor de vrouw, maar ook voor de man die zich waarschijnlijk buitengesloten voelt.”

5. Een mannelijke collega maakt naar zijn vrouwelijke collega een opmerking: “Wauw, mooie rok.”

Bezemer is hier duidelijk over: hier moet niet krampachtig over gedaan worden. Wel is context belangrijk: als de vrouw voor de man op een trap had gelopen, was dit natuurlijk niet oké geweest.

6. Een mannelijke collega heeft een familielid verloren, dus zijn vrouwelijke collega slaat een arm om zijn schouder

Misschien verwacht je het niet, maar Bezemer vindt dit niet kunnen. “Wees altijd terughoudend met aanrakingen, van wat voor aard dan ook.” Als je twijfelt moet je het simpelweg gewoon vragen om te weten of de ander zich op zijn gemak voelt. Ze zijn immers kwetsbaar.

7. Een vrouwelijke collega laat haar vrouwelijke collega een fragmentje zien uit een sexvideo die het héle internet overgaat

“Dit is echt niet oké, sex en erotiek moeten nooit binnen het werk betrokken worden.”

8. Een vrouwelijke collega houdt de lift open voor een mannelijke collega en zegt: “Voor jou is er altijd een gaatje”

Dit hoeft niet erg te zijn, mits die collega het niet dubbelzinnig bedoelt. Namelijk niet altijd bedoelt een collega iets dubbelzinnig.

9. Aan het begin van het nieuwe jaar geeft iedereen elkaar op werk de nieuwjaarszoenen

“Ooit gehoord van ‘nieuwjaarsterreur’? Hierbij pakken collega’s het moment om iemand eens flink beet te pakken en kussen te geven. Bespreek deze kwestie binnen het team zodat mensen zich niet ongemakkelijk voelen.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: iStock