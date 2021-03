Je sterrenbeeld zegt veel over je persoonlijkheid. Maar heb je weleens gekeken naar wat je ascendant allemaal over je zegt? Deze spreekt ook boekdelen. En dít zegt jouw ascendant over wat het aantrekkelijkst is aan jou.

Je ascendant is het teken dat aan de oostelijke horizon rees vanaf de plaats en op het moment waarop je geboren werd. Volgens de astrologie bepaalt het compleet hoe jij je naar de buitenwereld toe presenteert en met anderen omgaat. Je karakter en persoonlijkheid, dus. Wat jouw ascendant is, kun je berekenen aan de hand van je geboortedatum, -plaats en -tijd. Ben je eruit? Lees dan hier wat anderen het aantrekkelijkst aan jou vinden, volgens je ascendant dus.

Is Ram jouw ascendant? Dan is vooral jouw sterke energie heel aantrekkelijk. Je bent een positief persoon dat mensen inspireert, motiveert een aanmoedigt, zonder dat je daar daadwerkelijk iets voor hoeft te doen. Dat doe je simpelweg, door er te zijn. Deze positieve energie vinden anderen mooi aan jou en trekt mensen aan.

Stier

Wie Stier als ascendant heeft, is aantrekkelijk op een heel andere manier. Zij is namelijk heel goed in het organiseren van intieme, mooie samenkomsten. Denk hierbij aan een gezellige borrelavond, een mooi, uitgebreid diner of een verjaardag die tot in de puntjes is geregeld. Stier-ascendanten zijn verzorgend en zorgen er graag voor dat anderen zich op hun gemak voelen en dat het ze aan niets ontbreekt. Jouw overgave en oog voor mooie dingen, vinden anderen dan weer heel aantrekkelijk.

Tweelingen

Tweelingen-ascendanten hebben de kracht om veel mensen aan te spreken met hun persoonlijkheid. Je bent nuchter maar toch spannend en weet altijd de perfecte balans te vinden tussen speelsheid en standvastigheid. Hierdoor ben je een toegankelijk persoon voor veel soorten mensen.

Kreeft

Is jouw ascendant Kreeft? Dan vind jij het niet moeilijk om jezelf open te stellen voor anderen. Dit zorgt er niet alleen voor dat je snel een connectie vindt met mensen, maar ook dat anderen gauw het gevoel hebben dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen als ze bij jou zijn. Het is niet moeilijk voor mensen in jouw omgeving om zichzelf te zijn bij je. Mensen voelen zich veilig bij jou in de buurt en voelen zich aangetrokken tot jouw zorgzame en open karakter.

Leeuw

Als deze ascendant op jou van toepassing is, heb jij altijd the star of the show. Als je ergens binnenkomt, zijn alle ogen op jou gericht. Je staat graag in het middelpunt en dat doe je met verve. Dat is niet alleen omdat je zelfverzekerd bent, ook omdat je graag met anderen deelt wat jij in je hebt. En dat is voor sommigen heel aantrekkelijk.

Maagd

Maagd-ascendanten staan bekend als mensen die problemen oplossen. Je bent een perfectionist en zorgt er graag voor dat het goed gaat met alles en iedereen. Je bent zorgzaam, sociaal en betrouwbaar en mensen komen dan ook graag naar jou toe met problemen. Jouw oplossingsgerichtheid is dan ook het aantrekkelijkst aan jou.

Weegschaal

Wat zo aantrekkelijk is aan jou? Jij bent altijd eerlijk, weegt de voors en tegens af en oordeelt daarom niet snel. Mensen voelen zich hierdoor al snel op hun gemak bij jou. Daarbij ben je goed in het geven van advies. Je bekijkt een situatie graag van allerlei kanten, waardoor mensen graag met jou in gesprek gaan.

Schorpioen

De Schorpioen-ascendanten zijn vaak een beetje mysterieus. Je geeft een beetje informatie over jezelf, je laat jezelf soms even zien, maar houdt ook een boel achter. Hierdoor zijn veel mensen tot je aangetrokken. Ze zijn benieuwd wat er nog meer schuilt achter jouw prachtige uiterlijk en gevatte opmerkingen. ‘Diepe wateren, diepe gronden’, zeggen ze.

Boogschutter

Is dit jouw ascendant? Dan ben jij een heel relaxed persoon. Je wilt altijd dat anderen ontspannen zijn en bent zelf ook een nuchter persoon dat zich niet snel druk maakt. Je bent een echte rasoptimist en kunt mensen die in de stress zitten of een dip hebben, altijd een goed en ontspannen gevoel geven. Een aantrekkelijke energie om bij je te dragen.

Steenbok

Jij bent georganiseerd als geen ander. Mensen zijn onder de indruk van hoe bizar goed jij je leventje op orde hebt. Je doet alles gestructureerd en bent daarom een rustpunt voor velen. Daarbij weet je vaak ook anderen te helpen met structuur in hun eigen leven. Je bent verantwoordelijk, ambitieus en volwassen en dat trekt veel mensen aan die behoefte hebben aan iemand die de zaakjes op orde heeft.

Waterman

Waterman-ascendanten zijn creatief. Je komt altijd met bijzondere ideeën en loopt vaak tien stappen voor op anderen. Moet je samenwerken in een groep? Jij neemt het initiatief en komt met nuttige input. Ook heb je altijd vernieuwende ideeën, waardoor mensen jou al gauw aantrekkelijk en interessant vinden.

Vissen

Wie Vissen als ascendant heeft, is iemand die gevoelig en zachtaardig is. Je bent een echte dromer en mensen voelen zich al snel op hun gemak bij jou. Daarbij heb je een ontzettend goed inlevingsvermogen en ben je hulpvaardig. Hierdoor ben je een baken voor velen en vinden mensen je al snel heel aantrekkelijk.

Bron: Well and good. Beeld: Getty Images.