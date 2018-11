Onderzoek bewijst: van aardig zijn word je een gelukkiger mens

‘Wie goed doet goed ontmoet’ is niet zomaar een uit de lucht gegrepen gezegde. De University of California zag dat mensen die minstens een keer per week iets positiefs voor anderen doen, veel gelukkiger door het leven gaan.

Onderzoeker Sonja Lyumbomirsky doet al twintig jaar onderzoek naar geluk. Positieve activiteiten zorgen ervoor dat je je goed voelt, positieve gedachten hebt en je daar ook naar gedraagt. Daarvoor hoef je trouwens echt niet iedere dag na te denken over je zegeningen. Eén keer per week stilstaan bij de dingen waar je voor in je handjes mag knijpen, is al genoeg. Dankbaar zijn maakt gelukkig, maar als je het te veel doet, verliest het weer z’n kracht.

Eigen gedrag

Door lief te zijn tegen een ander, ben je dus eigenlijk lief voor jezelf. Je wordt (op de lange termijn) niet gelukkiger van een nieuwe baan of een nieuwe liefde. Geluk draait voor 40% om je eigen gedrag en je eigen acties. 40% van je geluk heb je dus zelf in handen. 50% van je geluksgevoel is genetisch bepaald.

Qua activiteiten doe je er dus het best aan een ander te helpen. Koop een broodje voor een dakloze, doneer bloed, bezoek oma, help een vreemde die je ziet worstelen met de weg vinden… het zit ‘m in de kleine dingen.

Bron: Greater Good. Beeld: iStock