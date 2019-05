Hoe je met je ademhaling de kans op een beroerte kunt verkleinen

Ademhalen doet iedereen automatisch, maar wist je dat je ook ‘goed’ kunt ademhaling. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar door je ademhaling beter te beheersen kun je je ineens een stuk beter voelen.

Het heeft meerdere voordelen om wat meer controle te krijgen over je ademhaling.

Emoties

Zo heeft je ademhaling bijvoorbeeld veel invloed op hoe jij je voelt. Er bestaat namelijk een verbinding tussen je ademhaling en je hersenen. Het ritme van je ademhaling kan hierdoor je emotionele toestanden beïnvloeden. Dus wanneer je een snelle, onregelmatige ademhaling hebt, wordt activiteit in je hersenen versneld en kun je automatisch ook sneller emotioneel worden van dingen. Terwijl een gecontroleerde, langzame ademhaling je stabiliteit geeft. Je voelt jezelf krachtiger en minder emotioneel.

Stress

Stress kan ook veel gevolgen hebben voor je ademhaling. Wanneer je stress hebt of angstig bent, ga je onbewust sneller en korter ademen. Daarom is het belangrijk om in stressvolle situaties je ademhaling te kunnen beheersen. Als je niet gewend bent om op je ademen te letten, dan lukt het je de eerste keer in een angstige situatie niet om controle te krijgen voor je ademhaling. Door van tevoren al te oefenen, krijg je hier mee grip op en kun je dit trucje vaker toepassen in stressvolle situaties. Je weet dan wat je moet doen en waar je op moet letten. Je zult vanzelf merken dat je er een stuk rustiger van wordt.

Bloeddruk verlagen

Een ‘goede’ ademhaling kan ook je bloeddruk reguleren. Uit onderzoek blijkt dat het vertragen van je ademhaling de ‘baroreflexgevoeligheid’ verhoogt. Dit is het mechanisme dat de bloeddruk via de hartslag regelt. Dit zal niet direct gebeuren, maar na verloop van tijd kan een gecontroleerde ademhaling de bloeddruk verlagen, waardoor het risico op een beroerte kleiner wordt. Ze zeggen niet voor niets ‘haal diep adem’, wanneer je je druk maakt.

Yoga

Maar hoe weet je nu of je controle hebt over je eigen ademhaling? En hoe leer je ademhaling te beheersen? Yoga kan hier heel handig voor zijn. Er bestaan diverse soorten yoga die gericht zijn op je ademhaling. De instructeur heeft hier dan ook veel verstand van en kan je verder helpen. Verder is het heel belangrijk dat je af en toe gewoon goed op je ademhaling let. Haal je adem door je borst of buik? En wat betekent dit? Wees je bewust van je adem en probeer er controle over te krijgen. Ook bestaan er diverse apps die je helpen om ‘goed’ te leren ademen.

