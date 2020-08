Met deze ademhalingsoefening krijg je een strakkere buik

Zou jij graag een ietwat strakkere buik willen, maar heb je een hekel aan het doen van sit-ups of andere buikspieroefeningen? Komt dat even goed uit, want met deze ademhalingsoefening werk je zonder zweten aan het versterken van je buikspieren.

Als dat geen goed nieuws is weten wij het ook niet meer.

Het klinkt te mooi om waar te zijn: een strakkere buik krijgen zonder oefeningen te hoeven doen. Sterker nog, zonder maar te hoeven bewegen. En toch kan het, als we pilatesdocente Daria Einhorn moeten geloven. Ze vertelt aan gezondheidswebsite Well + Good dat een ademhalingsoefening wonderen kan doen voor het versterken van je buik.

Middenrifademhaling

Het zit hem allemaal in de manier waaróp je ademhaalt, zo blijkt. “Met een simpele oppervlakkige ademhaling bewegen alleen je borst en schouders bij elke inademing. Maar wanneer je een diepe middenrifademhaling doet zetten je romp en ribbenkast naar voren, naar achteren én naar de zijkanten uit. En dit verlengt en verstevigt de verticale en horizontale buikspieren bij iedere ademhaling“, verklaart ze.

Dieper ademen

In plaats van alleen in te ademen naar je borst en nek (wat de meeste mensen normaliter doen bij het ademhalen), zouden je ribbenkast, buik en middenrif moeten samenwerken om lucht in en uit de longen te laten stromen. Niet alleen zorgt dit voor een diepere ontspanning dan oppervlakkig ademen, ook maakt het je buik bij iedere ademhaling ietwat strakker.

Toepassen

Je kunt deze ademhalingsoefening heel gemakkelijk in je dagelijks leven toepassen. Achter je bureau, tijdens het koken of wanneer je een boek leest op de bank: het vereist geen extra tijd of sportkleding. Alleen een mentaal geheugensteuntje zodat je de oefening niet vergeet te doen. Extra fijn: sterkere buikspieren beschermen je (onder)rug, waardoor je minder snel last krijgt van rugpijn.

Bron: Well + Good. Beeld: iStock