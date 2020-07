Zijn ademhalingstechnieken goed voor je gezondheid?

Er wordt regelmatig beweerd dat ademhalingstechnieken je mentale gezondheid en slaap een boost kunnen geven. Maar klopt dit ook?

Goed op je ademhaling letten, diep vanuit je middenrif ademen en langer in- en uitademen: al deze ademhalingstechnieken zouden goed zijn voor je gezondheid. Het zou onder andere stress kunnen verminderen en slaapproblemen kunnen verhelpen. Maar is dit ook daadwerkelijk het geval? Gemiddeld haalt een mens 23.000 keer adem op een dag. Dit doen we meestal zonder na te denken, dus hoeveel nut heeft het om een paar minuten per dag er wél aandacht aan te besteden?

Minder symptomen

Uit onderzoek blijkt dat het doen van ademhalingsoefeningen vooral heel goed is voor astmapatiënten. Voor het onderzoek volgden Britse astmapatiënten een training waarbij ze op hun ademhaling moesten letten en kregen ze tips om dieper en langzamer adem te halen. Uiteindelijk bleek dat bij deze patiënten de kwaliteit van leven hoger was. Bovendien kunnen ademhalingsoefeningen de symptomen van astma helpen te verminderen.

Minder stress

Een ander onderzoek toonde aan dat ademhalingsoefeningen (en dan met name diepe buikademhaling) inderdaad je stressniveau kan verlagen. Voor dit onderzoek kregen 20 proefpersonen 8 weken lang ademhalingssessies waarbij ze vooral diep vanuit hun middenrif leerden te ademen. Na deze 8 weken bleken ze allemaal een lager niveau van het stresshormoon cortisol in hun lichaam te hebben.

En of dat nog niet genoeg is, ontdekten Amerikaanse onderzoekers dat mensen met een hoge bloeddruk een daling van de bloeddruk vertoonden wanneer ze een dagelijks langzame ademhalingssessie deden. Maar daar moet wel bij gezegd worden dat dit een kortdurende daling was. Na een tijdje raakte je lichaam eraan gewend en merkten ze helaas niks meer van de voordelen van de oefeningen.

Nauwelijks nog effect

Kortom: ademhalingstechnieken kunnen wel degelijk bijdragen aan een betere gezondheid. Maar het doen van een paar ademhalingsoefeningen, helpt natuurlijk niet gelijk. Het duurt even voordat je lichaam er baat bij heeft. En mocht je het volhouden om iedere dag wat oefeningen te doen, dan is het effect na een tijdje nog maar nauwelijks op te merken. Probeer er dus geen gewoonte van te maken en bepaalde ademhalingsoefeningen alleen te doen als je het ook echt nodig hebt. Want dan kun je er ook echt wat aan hebben.

Dít moet je doen als iemand aan het hyperventileren is:

Bron: The Guardian. Beeld: iStock