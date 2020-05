Omgaan met coronastress: 9 vrouwen delen advies van hun psycholoog

De zorg voor je ouders, het thuisonderwijs voor de kinderen, de onzekerheid van je baan óf juist de hoge werkdruk: het coronavirus is overweldigend. Sommige mensen kunnen met een therapeut praten over deze negatieve gevoelens, maar dat geluk heeft niet iedereen.

De Amerikaanse nieuwswebsite Purewow vroeg daarom vrouwen naar de beste adviezen die ze hebben gekregen van hun psycholoog om te delen met iedereen die het momenteel nodig heeft.

1. Uitkijken naar de kleinere dingen

Abby: “Ik vond het vreselijk toen ik merkte dat mijn geplande activiteiten in het water vielen. Mijn therapeut vertelde me dat ik moest proberen om de dingen waar ik naar uitkijk, te herformuleren. Naar kleinere dingen. Bijvoorbeeld: uitkijken naar het prachtige weer in het weekend. Of het uitproberen van een nieuw recept met mijn vriend. Dat soort dingen, in plaats van het plannen van een reis of het proberen te denken aan de tijd waarin de dingen weer ‘normaal’ worden.”

2. Weet dat het oké is om 2 verschillende emoties te voelen

Becca: “Mijn therapeut vertelde me dat het normaal is om te realiseren hoe gelukkig je bent, en tegelijk hoe stom deze tijd is.”

3. Bezorgdheid is het gevoel van controleverlies

Caroline: “Mijn psycholoog vertelde me dat je zorgen maken, slechts een gevoel van controleverlies is. Er ging een wereld voor me open als eeuwige piekeraar toen ze dat zei.”

4. Je hóeft niet super productief te zijn

Rachel: “Ik ben gebombardeerd met social media-berichten waarin ik werd gewezen op dat ik productief moet zijn en deze tijd moet gebruiken om dingen te ontdekken. Gelukkig heeft mijn topper van een therapeut me gerustgesteld dat het helemaal goed is om voor de 100ste keer op de bank te liggen en The office te bingen. Zolang het dingen zijn die me gelukkig maken en angst op afstand houdt, waarom niet?”

5. Doe aan mindfulness

Kayleigh: “Mijn therapeut stelde voor dat ik regelmatig mindfulness zou gaan doen om me rustig te houden in deze stressvolle en onzekere tijd. De geleide meditaties en mindfulness oefeningen van een app hebben me veel geholpen.”

6. Onthoud dat gevoelens tijdelijk zijn

Natalie: “Ik ben erg onrustig de laatste tijd. Mijn therapeut vertelde me dat gevoelens tijdelijk zijn en dat ik helemaal niet irrationeel ben dat ik me zo voel.”

7. Wees trots op jezelf

Kara: “Op het einde van de Zoom-sessie met mijn therapeut, zei ze tegen me dat ik, ondanks de omstandigheden, het allemaal goed doe. Zo’n pandemie is ook niet niks. Zelfs het doorkomen van de dag is weer iets om trots op te zijn.”

8. Leer de 4-7-8-ademhalingsoefening

Lucy: “Soms word ik overweldigd door angst en krijg ik het gevoel alsof ik geen adem meer krijg. Mijn therapeut leerde me de 4-7-8 ademhalingstechniek, en het helpt echt. Je ademt 4 seconden in, houdt de adem 7 seconden in en ademt dan 8 seconden uit. Na een paar herhalingen is m’n angst weg.”

9. Wees open over je behoeftes

Haley: “Mijn man was echt een doemdenker en dat gaf me veel stress. Mijn therapeut stelde voor dat als hij in zijn planningsmodus komt, ik hem gewoon vertel: ‘Als je dat zegt, word ik ongerust.’ Het klinkt eenvoudig, maar na een paar weken kwamen we helemaal op dezelfde lijn en gaat het weer goed tussen ons.”

Bron: Purewow. Beeld: iStock