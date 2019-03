Afgewezen? Zo ga je er het beste mee om

Een afwijzing is nooit leuk, vooral niet als je afgewezen wordt door iemand die je echt heel leuk vindt. Hoe ga je het beste met zo’n afwijzing om?

Dating- en koppelstherapeut Gary Brown weet hier meer over te vertellen.

Accepteer

Volgens Gary kun je het pijnlijke gevoel het beste proberen te accepteren. ‘‘Je moet de gedachte dat je zijn of haar gedachtes kan veranderen loslaten. Ga niet in tegen de gevoelens van de persoon die je afwees en maak geen ruzie, anders maak je het alleen maar pijnlijker voor jezelf.” Probeer in te zien dat je iemand verdient die wel moeite voor jou wil doen. ‘‘Stel jezelf de vraag: waarom wil ik samenzijn met deze persoon als die niet bij mij wil zijn?” vult Gary aan.

Erken je verdriet

We hebben vaak de neiging om liefdesverdriet te onderdrukken en de pijn weg te lachen naar anderen toe. Doe dat juist niet! ‘‘Ontkennen dat je verdrietig bent, gaat je niet vooruithelpen”, zegt Gary. ‘‘Dat verlengt het liefdesverdriet alleen maar. Kom de pijn onder ogen. Het is oké om te rouwen over het kwijtraken van een partner.”

Eroverheen komen

Heb je je vrienden een beetje verwaarloosd tijdens de zojuist beëindigde relatie of datingsperiode? Of heb je je hobby’s laten vallen? Bouw dit weer op. Het kan ook helpen om naar foto’s van jezelf te kijken van de periode vóórdat je die persoon tegenkwam. Zo zie je dat er ook een ‘ik’ was voordat je deze persoon leerde kennen.

Bron: HLN. Beeld: iStock