Afscheidsfotograaf: "Ik leg vast wat mensen niet willen meemaken, maar ook niet willen missen"

Afscheidsfotografie na het overlijden van een dierbare wordt steeds gangbaarder, merkt rouwexpert en therapeut Maria Derksen. Wat is de toegevoegde waarde van foto’s van een intens droevige periode?

“De dood lijkt steeds meer uit de taboesfeer te komen”, vertelt Derksen. “Ook is er steeds meer kennis over wat rouw inhoudt en wat het risico is wanneer we rouw in ons leven negeren. Het onder ogen zien van het verlies is een belangrijke stap in het leren omgaan met dat verlies.” Met fotografie is dat heel letterlijk. “Foto’s kunnen helpen om actief te rouwen waarbij ‘het je realiseren van het afscheid’ de eerste rouwtaak wordt genoemd.”

Meer dan foto’s

Gerda Wesselius, gespecialiseerd in afscheidsfotografe, beaamt dat. “Het zijn niet zomaar een paar foto’s. Tijdens het afscheid wordt er troost opgeroepen en troost is het zacht aanraken van het verdriet. Dan besef je hoe waardevol een mens is. Dat laat je door middel van de foto’s zien.” Ook merkt ze dat er steeds meer aanvragen zijn. “Mensen worden zich steeds bewuster van de betekenis van een goed afscheid na het overlijden van iemand. De waarde van het afscheid en de herinnering daaraan worden daarom steeds belangrijker.”