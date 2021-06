Afspraak maken voor een vaccinatie? Dan kun je beter even bellen

Het vaccineren is goed op gang gekomen. Inmiddels kunnen ook Nederlanders die geboren zijn in 1981 een afspraak maken voor vaccinatie. Die afspraak blijk je beter telefonisch te kunnen maken dan via de website.

De Volkskrant meldt dat je beter even kunt bellen, omdat je via het online systeem vaak alleen maar locaties ver van huis kunt kiezen. Bel je voor een afspraak voor de vaccinatie, dan kan dat vaak wel gewoon in de buurt en ook nog eens veel eerder. Dit probleem speelt in het hele land.

Systeem overbelast

Volgens een woordvoerder van de GGD komt dat door drukte in het systeem. Op zogeheten ‘piekmomenten’ is het erg druk waardoor het systeem overbelast raakt. Zo wilden vorige week op deze momenten 200.000 mensen tegelijk een afspraak maken. Op dat moment worden er voor iedereen drie tijdslots gereserveerd in het systeem die een ander op dat moment niet kan boeken. Daardoor kan het voorkomen dat er in de buurt tijdelijk geen moment beschikbaar is, maar dat die op een rustiger moment wel te boeken is.