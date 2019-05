Zó vaak afspreken met vriendinnen is goed voor je gezondheid

Een drukke baan, een gezin, een huishouden: het is soms best een uitdaging om tijd vrij te maken om af te spreken met vriendinnen. Toch zou je dat voor je gezondheid wel moeten doen.

Uit onderzoek van de universiteit van Oxford blijkt dat minstens 2 keer per week afspreken met vriendinnen een positief effect heeft op je gezondheid. De professor die dit onderzoek uitvoerde, licht toe: “Het is voor zowel mannen als vrouwen bewezen dat een groot sociaal netwerk een positieve invloed heeft op de algehele gezondheid.”

Een grote vriendengroep zou ervoor zorgen dat mensen minder vaak ziek zijn en sneller herstellen na een operatie. Daarnaast zouden deze vriendschappen er ook voor zorgen dat mensen vrijgeviger zijn.

Beller is sneller

Twee keer per week afspreken met vriendinnen betekent niet meteen dat jullie uren samen door moeten brengen. Uit het onderzoek blijkt uit dat je met een telefoontje naar een van je vriendinnen je stressniveau al kunt verlagen. Wel is het zo dat in het echt afspreken met vriendinnen een groter effect heeft dan alleen bellen of een appje sturen.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock