Aften? Met dít trucje zijn ze binnen no time verdwenen

Supervervelend zijn ze: aften. Deze pijnlijke zweertjes komen bij veel mensen eens in de zoveel tijd opzetten en kunnen erg pijnlijk zijn.

Gelukkig zijn er een paar manieren om van aften af te komen.

Advertentie

Oorzaak

Aften komen vaak tevoorschijn wanneer je een lage weerstand hebt, bijvoorbeeld omdat je de laatste tijd ongezond hebt gegeten, stress hebt of heel moe bent. Maar de zweertjes kunnen ook ontstaan als je je mond verbrandt door heet drinken of eten, je op je wang hebt gebeten of als je bent uitgeschoten met je tandenborstel. Aften blijven minimaal een paar dagen tot maximaal 2 weken aan de binnenkant van je mond zitten. Heb je wel erg vaak last van aften? Kijk dan eens kritisch naar je eetpatroon, misschien heb je een vitamine- of ijzertekort, wat vaak een oorzaak is van deze mondzweertjes.

Verdwijntrucs

De bultjes verdwijnen dus vanzelf, maar je wil ze vast met alle liefde en plezier een extra handje helpen. Ze kunnen namelijk ontzettend pijnlijk zijn, zeker als je er steeds per ongeluk op bijt. Om de aften kleiner te maken, kun je ze aanstippen met een verdovende vloeistof, zoals Xylocaïne Visqueuse of Multi-Oral Gel. Doe een beetje van deze vloeistof op een wattenstaafje en stip hiermee de aften aan. Geen zin om naar de drogist te gaan? Tandpasta kan ook helpen, maar dan wel eentje met een mild schuimmiddel. Voorbeelden hiervan zijn Elmex, Zendium en Paradontax. Daarnaast kunnen mondspoelingen, zoals Corsodyl, en paracetamols ook helpen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goed Gevoel. Beeld: iStock