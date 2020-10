’s Ochtends ga je misschien als een speer aan het werk. Maar zodra de lunch achter je kiezen zit, ben je ineens zó moe? Herkenbaar? Dan heb je misschien last van de after lunchdip.

Je bent niet de enige die na de lunch het liefst in bed zou duiken voor een siësta. Gelukkig is deze dip goed te voorkomen én te verhelpen.

Zo’n dip kan diverse oorzaken hebben, meent diëtist en voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein. Ze geeft per oorzaak een advies.



Je hebt ’s ochtends te weinig gegeten

Als je na de lunch grote moeite hebt om je ogen open te houden en steevast naar een kop koffie krijgt, zou het kunnen dat je juist meer moet eten of drinken. “Je kan tot dat moment per saldo te weinig hebben gegeten of gedronken”, zegt Wendy.

De oplossing is dan ook simpel. Zorg voor een goed ontbijt en drink voldoende water gedurende de ochtend.

Je lunch is niet gezond

De dip kan ook te maken hebben met een verstoorde suikerregulatie in je lichaam. “Als je te veel toegevoegde suikers eet of dranken met suiker, inclusief vruchtensappen, dan kunnen er pieken ontstaan in je bloedsuikerspiegel”, legt Wendy uit.

“Er wordt dan ineens heel veel, soms te veel, insuline aangemaakt. Het lichaam reageert een beetje overdreven, omdat het geconfronteerd wordt met een onnatuurlijk verschijnsel. Vervolgens ruimt die insuline in moordtempo de suikers op, waardoor je een suikerdip krijgt.”

De oplossing: eet liever geen wit bolletje met chocopasta, maar dat wist je zelf waarschijnlijk ook al. Kies liever voor volkoren koolhydraten, groenten en fruit. En dan fruit in de ‘originele vorm’. “Dus wel sinaasappels, maar geen sap.”

Wat doen tegen een after lunch dip

En wat doe je als het kwaad al is geschied? Als je tijdens een (online) vergadering een beetje zit te knikkebollen, of als je met jezelf onderhandelt om toch één minuut je ogen te sluiten? Bewegen.

Volgens Wendy helpt bewegen het beste om over de dip heen te komen. “Velen van ons zitten ook vrij lang en intensief achter de computer, het is heel normaal dat je daardoor op een gegeven moment een hoofd vol watten van krijgt. Beweging in de frisse buitenlucht kan dan wonderen doen.”

