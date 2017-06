De zusjes Brynn (1) en Addyson (2) zijn donderdag op tragische wijze om het leven gekomen. De meisjes waren 15 uur lang door hen moeder achtergelaten in haar auto. De moeder was ondertussen met haar vriend een huis in gegaan om te feesten.

Toen Amanda Hawkins (19) de volgende dag haar dochtertjes uit de auto wilde halen, trof zij ze bewusteloos aan. De temperaturen waren zó hoog opgelopen in de auto, dat beide meisjes het bewustzijn hadden verloren.

Ziekenhuis

Amanda durfde echter niet naar het ziekenhuis te gaan en deed de meisjes in bad in de hoop dat het daarna beter met ze zou gaan. Toen dit niet het geval was, besloot ze alsnog naar het ziekenhuis te gaan.

Vergiftiging

Toen de artsen vroegen wat er aan de hand was hing de moeder een vreemd verhaal op. Ze zei dat ze naar een meer in de buurt waren geweest, waar de meisjes aan bloemen hadden geroken. ”De dokters dachten dan ook dat ze misschien vergiftigd waren door een onderdeel van die bloemen”, zegt sheriff Rusty Hierholzer.

Feesten

Tijdens haar verhoor gaf ze echter langzaam aan toe dat het verhaal niet klopte. ”De meisjes werden 15 uur lang in de auto achtergelaten, terwijl de moeder en haar vriend in een huis verderop in de straat aan het feesten waren. Ze zijn daar de hele nacht gebleven. De vriend is heel even in de auto gaan slapen, maar ging daarna gewoon weer terug naar binnen.”

Zware celstraf

Pas de volgende middag besloot Amanda een kijkje te nemen in de auto. De moeder is direct na haar bekentenis gearresteerd en wordt beschuldigd van verwaarlozing en in het in gevaar brengen van haar kinderen. Ze riskeert een zware celstraf. ”Dit is absoluut het ergste geval van kinderverwaarlozing dat ik in 37 jaar carrière gezien heb”, zegt Hierholzer tegen CNN.

Bron: My San Antonio. Beeld: Facebook