Waarom aftersun eigenlijk helemaal niet helpt bij een verbrande huid

We werden goed verrast afgelopen weekend. De verraderlijke lentezon zorgde bij veel mensen al snel voor een rood kleurtje. Als je verbrand bent, grijp je snel naar aftersun, maar helpt dit eigenlijk wel?

Truc

De zon kan je huid flink beschadigen en als we de etiketten op flesjes aftersun moeten geloven, hebben we deze lotion dan ook echt nodig als we zijn verbrand. Maar klopt dat wel? Of is het commercieel gezien gewoon een hele slimme truc?

Niet te genezen

“Er is geen enkele aftersun die huidschade opgelopen door de zon kan omdraaien”, legt professor Gutermuth, diensthoofd dermatologie bij het UZ in Brussel uit aan HLN.be. Eigenlijk werkt aftersun hetzelfde als alle andere bodylotions, dus kan het jouw verbrande huid nooit genezen.

Vaag

Toch beweren de meeste etiketten van aftersun dat het de huid herstelt, maar dat is volgens Tamar Nijsten, hoogleraar dermatologie in het Erasmus MC wel heel vaag. “Het herstelt de huid, geen idee wat ze daarmee bedoelen”, zegt hij in een uitzending van Radar. “De DNA schade herstellen? Onmogelijk, het zou de heilige graal zijn als iemand dat zou vinden.”

Irritatie

Het gevoel van verlichting in aftersun is vaak afkomstig van menthol of alcohol, waardoor de huid frisser aanvoelt. Maar volgens Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, moet je hier juist oppassen, helemaal op een verbrande huid. “Dat zijn ingrediënten die de irritatie en ontsteking van de huid erger kunnen maken. Je krijg dan een tegenovergesteld effect.”

Blauw kleurtje

Opvallend genoeg zijn alle flessen aftersun blauw gekleurd. Toeval? Waarschijnlijk niet. “Marketingtechnisch is het heel slim, het geeft het verkoelende effect van water weer”, zegt Tamar. Ook Jetske snapt wel dat dit werkt in de supermarkt, “maar het is voor consumenten wel goed om te realiseren dat het geen garantie is voor een werkzaam product”.

Oplossing

Maar als aftersun niet werkt bij een verbrande huid, wat kun je dan doen tegen die pijn? De deskundigen geven aan dat het belangrijk is om je huid te koelen, met water bijvoorbeeld. Daarnaast kun je het ook insmeren met crème zonder parfum en alcohol. Als je echt heel erg bent verbrand, kun je om de pijn te verzachten wat hormoonzalf erop smeren en wat pijnstillers nemen.

Meer tips en trucs:

Sowieso geldt: voorkomen is beter dan genezen. Dus smeer je goed in voordat je in de zon gaat, want ook die lentezon kan jouw huid doen verbranden.

Bron: Radar & HLN.be. Beeld: iStock