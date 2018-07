Afvallen? Deze alcoholische drankjes bevatten weinig calorieën

Afvallen én een glas alcohol drinken – zoals een biertje of een cocktail – is vaak dweilen met de kraan open. Je komt er nou eenmaal van aan. Maar het is zomer en dan kun je best zin hebben in een lekker (alcoholisch) drankje.

Gelukkig bestaan er drankjes waar een laag aantal calorieën in zit. Kun je toch genieten zonder gelijk een schuldgevoel te krijgen. En ze zijn nog smakelijk ook!

1. Vodka soda

In één shotje vodka zitten 97 calorieën. Om je glas wat op te leuken én het wat meer smaak te geven kun je er onder andere een schijfje limoen of citroen bij doen. Ook lekker zijn stukjes aardbei.

2. Rum met cola light

Ook in dit drankje zitten maar 97 calorieën. Natuurlijk niet met gewone cola maar met cola light.

3. Gin Martini

Gin en Martini blijkt een perfecte combinatie te zijn en bevatten samen slechts 110 calorieën. Een olijfje mag er best bij.

Bron: Grazia. Beeld: iStock

