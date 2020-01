Waarom het moeilijker is om af te vallen als je klein van stuk bent

Als je 1.77 meter bent, valt het nauwelijks of niet op als je 2 kilo bent aangekomen in de decembermaand. Maar als je 1,57 meter bent, is het toch een ander verhaal.

Alsof dat nog niet irritant genoeg is, wordt het nog vervelender. Hoe kleiner je bent, des te lastiger het is om die 2 kilo weer kwijt te raken. “Kleine vrouwen hebben een lager metabolisme”, vertelt Craig Primack, directeur van de Obesity Medicine Association.

Calorieën in rust

De gemiddelde vrouw verbrandt minstens 1400 calorieën op een dag. Dat wil zeggen: 1400 calorieën als je 24 uur ligt en de hele dag niks doet. “Maar ik zie ook vrouwen van 1.52 meter die minder dan 1200 calorieën verbranden. En vrouwen van 1.77 meter die minstens 1.750 calorieën verbranden in rust.”

Kleinere organen

Hoe kleiner je lichaam is, des te minder energie het nodig heeft – en hoe minder het verbrandt. Uit onderzoek blijkt ook dat het formaat van de nieren, lever, hersenen en spieren het metabolisme voor 43% bepalen. Kleine vrouwen hebben ook nog eens kleinere vitale organen dan langere vrouwen.

Frustrerend, maar gelukkig zijn er genoeg dingen om die overtollige pondjes toch kwijt te raken.

1. Eet zoveel je nodig hebt en ga daar niet overheen. Luister naar je lichaam. Heb je echt honger? Mensen die vaak een hongergevoel hebben, hebben over het algemeen een sneller metabolisme.

2. Doe aan krachttraining. Kleine vrouwen hebben minder spiermassa omdat ze simpelweg minder spieren nodig hebben om hun lichaam in beweging te krijgen. Voeg daarom krachttraining toe aan je workout. Ga daarbij het liefst voor zware gewichten waarmee je meerdere spiergroepen tegelijk traint, in plaats van lichte gewichten die één spier per keer trainen. Het is beter om één keer een dumbbell van 10 kilo te tillen dan een 20 keer een dumbbell van 3 kilo.

3. Eet meer proteïne. Eiwitten geven snel een verzadigd gevoel, maar helpen ook bij de opbouw van spiermassa.

En ach, als je daar allemaal geen zin in hebt… dan is het gewoon een kwestie van die 2 kilo omarmen.

Bron: Red. Beeld: iStock