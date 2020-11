Heeft het zin om nu te starten met afvallen voor het geval je corona krijgt? 

Veel coronapatiënten die op de IC terecht komen zijn te dik. Met die wetenschap in het achterhoofd: heeft zin om nu te starten met afvallen voor het geval dat je corona krijgt, of is het al te laat?

HLN vroeg het aan topdokter Guy T’Sjoen.

Afvallen tegen corona

Dokter T’Sjoen legt uit hoe het komt dat vooral zwaarlijvige mensen met corona op de IC terecht komen: “Mensen met overgewicht hebben vaker ook andere gezondheidsproblemen, zoals een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of (aanleg tot) suikerziekte. Bovendien is het moeilijker om zwaarlijvige patiënten goed te beademen. De vetmassa in de buik drukt op de borstkas, waardoor de longen minder goed opengezet kunnen worden.”