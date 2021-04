Wil je afvallen? Deze 3 edelstenen zouden een handje kunnen helpen

Goed nieuws voor alle fans van de populaire televisieserie De luizenmoeder. De eerste film over onder andere Juf Ank is binnenkort al te zien in de bioscoop.

Eerder leek het erop dat Luizenmoeder – de film pas in het najaar te zien zou zijn. Dit had te maken met de sluiting van de bioscopen. Maar aangezien het kabinet met steeds meer versoepelingen komt, lijkt distributeur Dutch FilmWorks (DFW) een gokje te wagen.

Het verhaal

Zij laten woensdag in een persbericht weten dat de eerste film van de serie De luizenmoeder vanaf 30 juni in de bioscopen te zien is. In de film is directeur Anton (Diederik Ebbinge) niet meer op basisschool De Klimop. Aangezien er niet gelijk vervanging is, probeert Juf Ank (Ilse Warringa) de boel zelf weer op de rit te krijgen. Zoals gewoonlijk gaat dat niet zonder slag of stoot. De coronacrisis heeft alles op scherp gezet, waardoor de ouders nog veeleisender zij dan voorheen.

Er staat een groot themafeest op de planning, maar wat een gedoe! Een nieuw interim-directeur geeft wat lucht, al is het de vraag of deze directeur wel het beste met de leerlingen voor heeft.

Een grote hit

De televisieserie werd uitgezonden in 2018 en 2019 en trok wekelijks miljoenen kijkers. Na twee seizoenen stopte de serie, omdat onder meer schrijver en acteur Diederik Ebbinge geen zin meer had. Voor de film neemt Ilse Warringa het stokje over. Het is haar regiedebuut. Zij doet dit in een co-regie met Jan-Albert de Weerd.

Zo goed als alle vaste castleden van de serie keren terug. Er wordt gezegd dat actrice Beppie Melissen ook in de film te zien zal zijn, al is niet bekend wie zij gaat spelen.

Bron: DFW. Beeld: Avrotros