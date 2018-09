4x zó lukt het toch om af te vallen als je daar eigenlijk geen tijd voor hebt

Afvallen kan moeilijk zijn met vaste verplichtingen, een overvolle agenda en ellenlange to-dolijsten. Als we het druk hebben, kiezen we eerder voor makkelijk eten, en dat is meestal niet al te gezond.

Esther van Etten, diëtist en voedingsdeskundige, geeft afvaltips voor wie weinig tijd heeft.

1. Weg met pakjes en zakjes

Een zakje kruiden hier, een flesje woksaus daar, supermakkelijk en niet heel ongezond, toch? Wel! “Want je weet niet wat er precies inzit. Vaak zitten kant-en-klaarsauzen en kruidenmixen vol suikers en zout”, waarschuwt Esther. “Of je eet er teveel van, omdat het nu eenmaal in het pak zit.” Beter is het om bijvoorbeeld een grote portie pastasaus zelf te maken, dus met tomaten uit blik of in de zomer met verse tomaten. Verdeel de saus over bakjes en vries het in voor later gebruik, na een drukke dag bijvoorbeeld.

2. Maak een weekschema

Plan per week alle maaltijden. Dit kost even tijd, dus doe het op een rustig moment. Maak een boodschappenlijst van de benodigde ingrediënten en doe één keer per week boodschappen. Dat bespaart niet alleen tijd, maar ook geld. Want bij elk supermarktbezoek worden we blootgesteld aan verleidingen. Zorg verder voor een goedgevulde voorraadkast zodat er altijd een gezonde en lekkere basis in huis is. Esther noemt een paar voorbeelden: “Havermout, zilvervliesrijst, volkoren pasta, kruiden, knoflook, kokosmelk, kruiden en specerijen, zongedroogde tomaten, passata (tomatenpuree), balsamicoazijn.”

3. HIIT

Voor drukbezette mensen biedt High Intensity Interval Training, oftewel HIIT, uitkomst. Dit is een goede manier om in korte tijd een intensieve work-out te doen, zo schrijft de beroemde Amerikaanse coach Sylvia Tara in haar boek Waarom de één wel dik wordt en de ander niet. HIIT-workouts duren twintig minuten. Bijvoorbeeld: vier keer dertig seconden sprinten gevolgd door dertig seconden joggen op een lage intensiteit, en deze combinatie in te bouwen in twintig minuten hardlopen. Uit onderzoek blijkt dat met HIIT effectiever vet wordt verbrand dan door rustiger bewegen. Helaas zit er een addertje onder het gras: HIIT is enorm zwaar. Het is een intensieve work-out, maar dus ook erg effectief. Geen tijd om te bewegen is dus niet langer een excuus, geen zin wel.

4. De juiste snacks

Wie de hele dag van hot naar her rent, doet er goed aan om voldoende gezonde snacks mee te nemen om te voorkomen dat je bezwijkt voor een gevulde koek. Ga voor fruit en groenten, adviseert Esther. Neem twee stuks fruit mee of een fruitsalade. Of maak een groentesnack: snijd paprika, komkommer en/of radijs in reepjes en doe er wat tomaatjes en stukjes wortel bij. Een bakje ongezouten nootjes is ook een goed tussendoortje dat verzadigt. Niet te veel: twintig gram is voldoende. Ook een bakje kwark of yoghurt met fruit of een beetje muesli is een prima snack.

Tekst: Amanda van Schaik. Beeld: iStock

