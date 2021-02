Het is een beetje zelfpijniging om in deze lockdown over haartrends te schrijven. De optimist zal echter juist roepen dat het iets om naar uit te kijken geeft. Hoe je het ook wendt of keert, als de salons openen en je jouw coronacoupe van een opfrisser gaat voorzien: dé haartrend van 2021 is roasted caramel haar.

De kleur ontstond per toeval en is door Netflix-serie The Queen’s Gambit plots immens populair.

Presley Poe, haarstylist en kleurspecialist uit Oregon, is het brein achter deze unieke, bruine tint. “De kleur roasted caramel is voor de vrouw die een speciaal kapsel wilt dat ook passend op de werkvloer is”, vertelt ze aan Popsugar. “Het is voor iedere vrouw die haar grenzen iets wil verleggen, en natuurlijk maar toch opvallend tevoorschijn wil komen”, aldus de Amerikaanse.

Geboren uit noodzaak

De kleur ontstond uit noodzaak, gezien mensen wegens de maatregelen niet naar de kapper kunnen. “Aan het begin van de pandemie vroegen steeds meer mensen om een kleur met minder onderhoud om hun persoonlijke stijl te behouden toen de salons zouden sluiten”, verklaart ze. En uit die noodzaak ontstond roasted caramel, een kleur die ook mooi mét uitgroei is en niet snel vervaagt.

The Queen’s Gambit

De haartrend steeg in populariteit na het uitkomen van Netflix-serie The Queen’s Gambit, waarin de hoofdpersoon deze haarkleur heeft. “Daar waar we in 2020 veel roze tinten zagen, zien we nu een opmars aan tinten in de diepe, warme rood-oranje tinten”, verklaart ook kapster Aura Friedman.

Helaas is het nog wel even wachten tot je naar de kapper kunt gaan om jezelf die welverdiende make-over te geven. Maar áls het dan zover is, nodigt het wel uit om er een complete verwendag van te maken. Het laten doen van je nagels én jezelf laten masseren incluis. Wachten wordt immers beloond. Toch?

Bron: Popsugar. Beeld: Getty Images