Afvallen in je gezicht? De beste tips om snel en gezond kilo’s te verliezen

Borrels, kaasplankjes en heerlijke diners… Het maakt je sociale leven nog een stuk gezelliger. Maar wat te doen als je wil afvallen en de kilo’s vooral in je gezicht merkbaar zijn? Je hoeft heus niet te stoppen met alles wat het leven leuker en lekkerder maakt. Met de volgende tips merk je namelijk al snel verschil (op een gezonde manier!).

Allereerst is het belangrijk om te weten dat het heel lastig is om één lichaamsdeel specifiek aan te pakken als je wil afvallen. Gelukkig voor velen is gewichtsverlies al snel merkbaar in het gezicht, dus door de volgende veranderingen toe te passen in je leven, kun je het zeker merken.

Afvallen in het gezicht is een populaire zoekterm op Google, maar hoe kun je het beste te werk gaan? Begin allereerst met een gezond(er) en gebalanceerd eetpatroon. Om het tegelijkertijd leuk te houden kun je de volgende gewoontes eigen maken om gewichtsverlies te bevorderen.

Drink voldoende water

Deze tip ken je inmiddels wel, maar hij wordt niet voor niets veel gedeeld. Voldoende water drinken speelt een belangrijke rol bij het afvallen en nog belangrijker: het is überhaupt goed voor de hydratatie van je lichaam. Die 1,5 à 2 liter per dag is dus echt een must. Welke dranken je kunt drinken naast water om aan die hoeveelheid te komen lees je hier.

Cardio, cardio, cardio

Beweeg je matig en eigenlijk niet zo intensief? Dan hoef je niet meteen een abonnement op de sportschool te nemen, maar kun je simpelweg beginnen met meer bewegen. Een uur wandelen na je werk, in het weekend eropuit met de fiets of de skeelers om binden: het zijn goede manieren om van de bank te komen en verschil te merken op de weegschaal én in je gezicht.

Maak gezondere keuzes

Heerlijk die pandanrijst en vruchtensappen uit pak. Maar wil je gezondere keuzes maken? Dan kun je eens proberen om de rijst te vervangen door quinoa en de vruchtensap uit pak door een zelfgemaakte smoothie. Eigenlijk minstens zo lekker en tegelijkertijd vriendelijker voor de lijn. Maak bijvoorbeeld doordeweeks bewustere keuzes, zodat je in het weekend kunt genieten van een diner buiten de deur en een glas wijn.

Let op je zoutinname

De gemiddelde Nederland eet zo’n 9 gram zout per dag, terwijl het gemiddelde lichaam maar 6 gram aan kan. Op de eerste plaats is dit voornamelijk ongezond omdat natriumchloride de bloeddruk verhoogt. Aan de andere kant betekent het dat je lichaam meer vocht vasthoudt en je er daardoor voller uitziet. Ontdek de 6 manieren waarop jij kunt minderen met zout eten.

Gebruik een facial roller

Misschien heb je al van de populaire facial rollers gehoord. Als je (optisch) slanker wil lijken in je gezicht, is dit een fijne tool om ’s ochtends te gebruiken. Niet alleen werkt het ontspannend, het zorgt er tegelijkertijd voor dat het lymfevocht wordt afgevoerd. Je huid gaat glanzen, oogt strakker en is minder opgeblazen, waardoor je gezicht er slanker uitziet. Het is eerder een quick fix dan een oplossing voor de lange termijn, maar hé. Lees hier meer over de voordelen van de rollers.

