Deze vrouw viel zonder te sporten 35 kilo af en eet gewoon kaas en slagroom

Afvallen kan moeilijk zijn, al lijken sommigen het tegendeel te bewijzen. Zoals Keila Hampton, die zonder ook maar een sportschool van de binnenkant te zien kilo’s afviel.

Binnen 15 maanden ging Keila van een gewicht van 115 kilo naar 80 kilo. Hoe ze zo snel 35 kilo afviel? Niet door te sporten, maar door het keto-dieet én iedere lunchpauze een halfuurtje te wandelen.

Geen calorieën tellen

Omdat Keila een zittend beroep heeft, wilde ze een methode vinden waarmee ze af zou vallen vóór ze überhaupt de sportschool zou gaan trotseren. Daarom begon ze aan het keto-dieet, waar celebrities als Gwyneth Paltrow bij zweren. Je eet dan vooral vetten, maar amper koolhydraten. Dus bijvoorbeeld kip, zalm, noten en avocado’s. Maar in Keila’s geval ook zelfgemaakte slagroom. En Babybel-kaasjes. “Ik tel geen calorieën. Ik luister naar mijn lichaam als ik honger heb en laat calorieën niet bepalen hoeveel ik zou moeten eten.”

Sportmaatje

Haar dagelijkse blokje om zorgde ervoor dat de kilo’s eraf vlogen, aldus Keila. En nu ze sinds januari wél een abonnement bij een sportschool heeft afgesloten, gaat het al helemaal de goede kant op. “Ik sport tenminste vier keer per week.” Ze heeft zo haar trucjes om het makkelijker te maken om ook echt trouw te gáán. “Zo gaat een collega een dag per week met me mee en heb ik op een andere dag een groepsles. Het is moeilijker om nee te zeggen als iemand anders op je rekent. Zoek dus een maatje dat je motiveert.”

Eindelijk op hakken lopen

Kaila zit nu zoveel beter in haar vel. Ook slaagt ze nu in ‘normale’ winkels, waar ze eindelijk in die kleinere maten past. En hakken? Die kon ze voorheen niet verdragen. “Ik denk dat mijn extra gewicht het een nachtmerrie maakte. Maar nu voelt lopen op hakken eindelijk heerlijk comfortabel aan!”

Bron: Popsugar.

