Afvallen? Dan is dít de belangrijkste maaltijd van de dag

Als je een paar kilo kwijt wilt, is het belangrijk om te letten op wat je eet. Maar wist je dat wanneer je eet minstens zo belangrijk is?

Uit onderzoek van The American Journal of Clinical Nutrition blijkt dat één maaltijd heel belangrijk is als je wilt afvallen: de lunch.

1,3 kilo

De onderzoekers vroegen 80 vrouwen met overgewicht of obesitas om het grootste deel van hun dagelijkse calorieën te nuttigen tijdens de lunch óf het avondeten. Na 12 weken bleek dat de vrouwen die stevig lunchten ruim 1,3 kilo méér gewicht verloren dan de dames die de meeste calorieën binnenkregen tijdens het avondeten. Ook waren hun bloedsuikers lager waardoor het risico op diabetes kleiner werd.

Uitgebreid

Omdat dit een kleinschalige studie was, moet er in de toekomst meer onderzoek gedaan worden. Toch sluiten de resultaten aan bij eerder onderzoek uit juli 2013, waaruit ook al bleek dat vrouwen meer gewicht verliezen als ze het grootste deel van de calorieën eerder op de dag binnenkrijgen. Kortom: tijd voor een uitgebreide lunch!

