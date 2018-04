De wetenschap spreekt: afvallen blijkt moeilijker voor kleine vrouwen

Te lange broekspijpen, altijd vooraan worden gezet op de groepsfoto, vaak niet serieus genomen worden… het leven van een kleine vrouw zit niet altijd mee.

En zeker niet nu we je vertellen dat afvallen voor ‘ons kleine vrouwen’ nog een stukje lastiger blijkt te zijn dan voor lange vrouwen.

Slecht nieuws

Uit een onderzoek van Craig Primack, president-elect van Obesity Medicine Association, blijkt dat niet alleen gewichtstoename merkbaarder is bij kleine mensen, maar ook dat zij een trager metabolisme hebben. Dit betekent dus dat afvallen voor korte vrouwen moeilijker is.

Metabolisme

“De gemiddelde vrouw heeft een basaal metabolisme (BMR) van 1400 calorieën per dag. Dat betekent dat als ze 24 uur per dag in bed zou liggen, ze 1400 calorieën zou verbranden. Maar vrouwen die korter zijn dan 1 meter 50 hebben een BMR van 1200 calorieën. Vrouwen van 1 meter 77 kunnen tot 1750 calorieën per dag verbranden”, aldus Primack. Zeker 200 calorieën per dag minder dus. De reden hiervoor is dat je als kleine vrouw minder energie nodig zou hebben en dus je metabolisme ook minder voor je verbrandt.

Korte lichaamsbouw

Primack legt uit dat korte vrouwen minder ‘droge massa’ hebben. Deze ‘droge massa’ bepaalt weliswaar voor een gedeelte hoeveel calorieën jij verbrandt in rust en in beweging. Heb je daar minder van, dan verbrand je ook minder.

