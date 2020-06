Wil afvallen maar niet lukken? Je hormonen kunnen de reden zijn

Soms ben je flink aan het sporten en eet je gezond, maar lijk je de kilo’s maar niet kwijt te raken. Frustrerend, maar vaak is het niet jouw schuld. Er is namelijk een grote kans dat dit alles te maken heeft met jouw hormonen. En dat zit zo.

Ons gewicht en onze hormoonhuishouding gaan hand in hand. Een fluctuerende eet- en leefstijl zorgen voor onbalans in onze hormonen en onze hormoonbalans heeft dan weer invloed op ons gewicht. Hierdoor komt het dat de overgang bijvoorbeeld vaak effect heeft op je gewicht. Je hormonen zijn dan volledig van slag.

Advertentie

Gewicht en hormonen

Ook in periodes van stress kun je ineens aankomen. Je hormonen zorgen daar allemaal voor. Maar hoe voorkom je dat je hormonen invloed hebben op je dieet? En om welke hormonen gaat het?

Cortisol

We beginnen bij het bekende hormoon cortisol. Dit is ons stresshormoon. Ons lichaam maakt het aan als er onrust is en cortisol kan positieve effecten hebben als je last hebt van korte termijn spanning. Denk aan zenuwen voor 1 belangrijke meeting. Het wordt pas vervelend als je een langere periode last hebt van stress. De cortisol wordt dan continu aangemaakt in het lichaam.

Wat er vervolgens gebeurt is vrij ingewikkeld, maar waar het op neerkomt is dat door een teveel aan cortisol je ook een teveel aan insuline in je lichaam krijgt. Deze 2 stofjes krijgen vervolgens ruzie met elkaar en het effect hiervan op jouw lichaam is niet zo fraai: het stimuleert de aanmaak van vetcellen. Als je merkt dat je aankomt of maar niet afvalt, kan het dus zijn dat je niet jouw eetgedrag maar vooral je stressniveau moet aanpakken.

Leptine

Een andere boosdoener is leptine. Dit maakt het lichaam vrij wanneer je veel suiker of bewerkt eten eet. Denk hierbij aan koekjes, maar ook aan kant-en-klaarmaaltijden of pastasauzen uit een pot: alles wat niet 100% vers is. Als je veel van dit soort voeding eet, maakt je lichaam heel veel leptine aan. Het resultaat? Je krijgt niet meer even snel een signaal dat je vol zit. Hierdoor blijf je altijd trek hebben, wat resulteert in gewichtstoename. De tip: eet zo veel mogelijk vers en gebruik je eigen kruiden in plaats van voor gekruide producten.

Oestrogeen

Dit hormoon is voor een groot deel van invloed op ons libido. Hoe meer hoe beter toch? Nou, niet helemaal. Je kunt namelijk te veel oestrogeen binnenkrijgen als je veel voeding met pesticiden binnenkrijgt via je voeding. Als je oestrogeenniveau hierdoor te hoog wordt, word je meer resistent tegen insuline. En dat is niet zo fijn. Insuline zorgt er namelijk voor dat glucose, ofwel suiker, uit ons bloed wordt opgeruimd. Als dat systeem niet meer zo fijn werkt, kan dat ervoor zorgen dat je aankomt. Probeer dan ook te voorkomen dat je veel pesticiden tot je krijgt, door je groente en fruit goed te wassen of onbespoten groente en fruit te eten.