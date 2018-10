Afvallen terwijl je slaapt? Het kan dankzij dít trucje

Afvallen terwijl je helemaal niks aan het doen bent: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is écht mogelijk. Een kleine aanpassing in je slaapkamer kan er namelijk voor zorgen dat je tijdens het slapen extra calorieën verbrandt.

En daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen, toch?

Metabolisme

Het enige wat je volgens wetenschappers hoeft te doen, is de thermostaat ergens tussen de 15,5°C en 19,4°C te zetten. De lagere temperatuur zou je metabolisme een boost geven, waardoor je per nacht 7 procent meer calorieën verbrandt dan in een warmere slaapkamer.

Jaarlijks

In een ‘koude’ slaapkamer moet je lichaam namelijk harder werken om een comfortabele lichaamstemperatuur van 37°C aan te houden. Het gevolg is dat je extra calorieën verbrandt. Nu klinkt 7 procent misschien niet als veel, maar op jaarbasis komt dit al snel neer op 12.000 extra calorieën die je hebt verbrandt zónder daar iets voor te doen.

Jonger uiterlijk

En dat is niet alles: het slapen in een koude slaapkamer blijkt namelijk nog wat voordelen te hebben. Ook je melatonineproductie vaart er wel bij. Mensen die in koude ruimte slapen produceren meer van het hormoon dat ervoor zorgt dat je minder snel zichtbaar veroudert. En daarnaast bespaar je er natuurlijk ook nog eens verwarmingskosten mee!

Bron: Hln.be. Beeld: iStock