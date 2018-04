Afvallen? Met deze 5 kleine aanpassingen in je eetgedrag boek je al resultaat

Wil je afvallen, maar vind je de tijd nog niet om te sporten of supergezonde maaltijden klaar te stomen? Met een paar kleine aanpassingen in je gewoonten kun je al tot 300 calorieën per dag besparen.

En dat zonder dat er ook maar een druppeltje zweet aan te pas komt. Hoe fijn is dat?

1. Laat je pannen op het aanrecht staan

Een echte valkuil: je hebt je portie spaghetti achter de kiezen en schept zonder dat je het bewust doorhebt nog een klein beetje op. Nergens voor nodig natuurlijk, want een bord vol is al voldoende. Bespaar jezelf deze misstap door op te scheppen bij het aanrecht en de pannen daar te laten staan. Écht, zo’n extra bord per avond gaat je al heel wat schelen.

2. Gebruik kleine verpakkingen

Het blijkt dat als je uit een doos van 240 gram popcorn eet, je in je eentje meer dan de helft eet. Voor roomijs geldt dat je vijftig procent meer eet uit een grote bak. En bij spaghetti eet je meer dan dertig procent extra dan uit een klein pak. Samengevat: kies voor kleine verpakkingen.

3. Vervang de koekjestrommel

Hè wat saai, maar toch heel effectief: vervang de koekjestrommel door een fruitschaal. We kennen allemaal het probleem dat het vaak niet eens zozeer om de snack zelf gaat, maar om het feit om gewoon íets te eten.

4. Drink uit een smal glas

Toch toe aan een glas frisdrank? Drink het dan uit een smal, lang glas. Het lijkt veel, maar er zit veel minder centiliter in dan in een breed glas. Mits je niet een extra glaasje inschenkt, natuurlijk.

5. Eet niet rechtstreeks uit een verpakking

Het is écht beter om je portie eerst op een bord te leggen dan uit een verpakking te eten. Je hebt zicht op je portie en raakt niet de tel kwijt als bij een verpakking. Dus eet niet uit een zak chips, maar vul een schaaltje ermee.

Extra handje hulp nodig met afvallen in je voedingskeuzes? Het Libelle Lijnt Lekker kookboek 2 zorgt dat gezond koken voor het hele gezin een fluitje van een cent wordt.

Libelle Lijnt Lekker 2 8,95 Bekijk hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock